Alphabet lance une émission d'obligations en euros et teste l'intérêt pour la dette des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alphabet lance une émission d'obligations en euros malgré la chute des valeurs technologiques liée à l'IA

* Alphabet teste la demande avec une émission d'obligations en euros en sept tranches

* Ses besoins de financement ramènent Alphabet sur le marché obligataire européen

(Mises à jour tout au long de l'article, modifications des sources)

par Dhara Ranasinghe et Yoruk Bahceli

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a lancé lundi une émission d’obligations libellées en euros, selon une note de l’une des banques organisatrices de l’opération, afin de tester l’appétit des investisseurs après une vague de ventes de titres et d’obligations technologiques, alors que la confiance dans le secteur de l’IA vacillait.

Il s’agit de la deuxième émission obligataire libellée en euros d’Alphabet cette année. En mai, la société avait vendu pour 9 milliards d’euros (10,1 milliards de dollars) d’obligations, après une émission exceptionnelle d’obligations en livres sterling à 100 ans en février.

Selon une note consultée par Reuters, Alphabet propose ces nouvelles obligations en sept tranches. Ces obligations, dont le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de lundi, ont des échéances allant de 2 à 19 ans.

Les inquiétudes concernant le financement nécessaire pour soutenir les dépenses massives consacrées à l’intelligence artificielle , ainsi que les rendements requis pour justifier cet investissement, ont pesé sur les actions et les obligations technologiques ces dernières semaines. Le Nasdaq

.IXIC , indice à forte composante technologique, a chuté de 5% en octobre.

Cette dernière vague de volatilité a été alimentée par les résultats trimestriels décevants d’Alphabet et d’Amazon

AMZN.O , deux des entreprises qui investissent le plus dans les centres de données.

Les analystes s’attendent néanmoins à ce que les grandes entreprises technologiques intensifient leurs émissions obligataires en Europe, alors qu’elles cherchent à se financer pour investir dans les infrastructures et à tirer parti des marchés obligataires régionaux, profonds et liquides.

Cette opération marque le retour d’Alphabet sur les marchés obligataires européens. Son émission obligataire de mai comprenait six tranches .

L'action Alphabet a progressé d'environ 1,3 % en pré-ouverture. Les actions de la société cotées aux États-Unis ont chuté de près de 19 % en octobre, leur pire performance mensuelle jamais enregistrée.

Son obligation libellée en dollars à 4,1 % et arrivant à échéance en 2031 est restée pratiquement inchangée lundi, à environ 95,43 cents pour un dollar.

(1 $ = 0,8948 euro)