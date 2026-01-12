Alphabet franchit le seuil des 4000 milliards de dollars de valorisation, porté par l'essor de l'IA
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 16:48
Le groupe a multiplié les avancées dans l'intelligence artificielle : dévoilement du processeur Tensor "Ironwood" en novembre, suivi du lancement du modèle Gemini 3 en décembre. Ces innovations, combinées à la montée en puissance de Google Cloud dans les services liés à l'IA, ont renforcé la confiance des investisseurs. Face à la concurrence d'OpenAI et à l'évolution rapide des agents conversationnels, Alphabet a su rassurer le marché sur sa capacité à rester un acteur central de l'IA générative.
