Alphabet en passe d'atteindre une valeur de marché de 4 000 milliards de dollars grâce à l'essor de l'IA

Alphabet était en passe d'atteindre une valorisation boursière historique de 4 000 milliards de dollars mardi, grâce à un rallye impressionnant qui a duré toute l'année et qui a été alimenté par l'accent mis par la société mère de Google sur les outils d'intelligence artificielle.

Les actions de la société GOOGL.O étaient en hausse de 4,1 % à 331,7 dollars dans les échanges de pré-marché, mettant la société sur la bonne voie pour franchir le cap clé à l'ouverture.

Le géant de la recherche et de la publicité rejoint le club d'élite des grandes entreprises technologiques qui se battent pour dominer la technologie en plein essor, alors que l'IA continue de captiver Wall Street cette année.