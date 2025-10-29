Alphabet dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande en publicité et en informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, grâce à une croissance régulière de son activité principale de publicité et de son unité d'informatique dématérialisée (cloud computing).

La société a déclaré un revenu total de 102,35 milliards de dollars pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 99,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Google Cloud est resté l'un des segments à la croissance la plus rapide d'Alphabet, bénéficiant de l'augmentation de la demande des entreprises pour des services d'infrastructure et d'analyse de données alimentés par l'IA.

L'unité a enregistré un chiffre d'affaires de 15,16 milliards de dollars, dépassant les estimations de 14,72 milliards de dollars. La performance a probablement été stimulée par la demande croissante des entreprises pour son infrastructure d'IA.

L'unité continue de réduire l'écart avec ses grands rivaux Microsoft MSFT.O Azure et Amazon Web Services, aidée par une forte adoption de Vertex AI et des unités de traitement Tensor personnalisées.

La concurrence sur le marché plus large de l'IA et du cloud s'intensifie, les rivaux réduisant agressivement les prix et introduisant de nouvelles capacités d'IA générative.

L'unité de publicité d'Alphabet, qui représente la grande majorité des revenus de l'entreprise, s'est battue sur un terrain encombré de rivaux qui se disputent plus de dollars publicitaires, alors que la baisse des taux d'intérêt devrait stimuler l'économie.

Toutefois, les analystes ont souligné la prudence des annonceurs dans certains secteurs confrontés à l'incertitude économique en raison des pressions exercées par les coûts tarifaires et l'évolution rapide du paysage commercial mondial.

Wall Street s'attend néanmoins à ce que l'entreprise profite du fait que les annonceurs se détournent des plateformes publicitaires expérimentales telles que Snapchat et d'autres.

Ces résultats interviennent quelques jours après que Microsoft MSFT.O et OpenAI 9984.T , soutenu par SoftBank Group, ont dévoilé "Atlas", un navigateur doté d'une intelligence artificielle qui vise à concurrencer directement le moteur de recherche et le navigateur de Google.

Ce lancement représente l'un des défis les plus importants pour la domination de Google dans le domaine de la recherche depuis des années et sera au centre des préoccupations des investisseurs qui attendent la réponse de la direction à la menace concurrentielle croissante qui pèse sur son activité la plus lucrative.