 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 264,30
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alphabet, Cisco, Walt Disney...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 13/11/2025 à 14:56

(AOF) - Alphabet

La Commission européenne a officiellement lancé une procédure visant à déterminer si Google applique des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires aux sites web des éditeurs sur Google Search. Les travaux de surveillance de Bruxelles ont montré que le groupe américain, sur la base de sa "politique d'abus de réputation de site", rétrograde les médias d'information et les sites web et contenus d'autres éditeurs dans les résultats de recherche Google lorsque ces sites web incluent des contenus de partenaires commerciaux.

Cisco

Cisco est attendu dans le vert après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin octobre, de l'exercice fiscal 2026, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 5%, à 2,9 milliards de dollars, soit 72 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1 dollar, soit 2 cents de mieux que le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8%, à 14,9 milliards de dollars, alors que le marché ciblait 14,78 milliards de dollars.

Novavax

Novavax a reçu une lettre de Shah Capital, qui détient une participation d'environ 8,3% dans la société pharmaceutique, dans laquelle il lui demande de procéder à plusieurs changements stratégiques. Shah Capital indique être de plus en plus consterné par le gaspillage persistant de certaines des technologies de vaccins et d'adjuvants les plus performantes et les plus sûres. Ils s'étonnent notamment de l'échec du programme Nuvaxovid, un vaccin contre la Covid, dont seulement 120 000 doses ont été administrées, contre 14,5 millions de doses pour les deux concurrents.

Walt Disney

Disney, dont le titre recule de 4% en avant-Bourse, a déclaré au quatrième trimestre un bpa de 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents les attentes. Le bénéfice net ressort à 1,44 milliard de dollars, plus que doublé sur un an (+156%). En revanche, le chiffre d'affaires du géant du divertissement s'élève 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché anticipait 22,8 milliards. Le streaming a enregistré une belle percée (+8%), notamment grâce à un bond des abonnés à sa plateforme Hulu (+17%).

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,8900 USD NASDAQ -2,73%
CISCO SYSTEMS
76,9264 USD NASDAQ +4,01%
NOVAVAX
7,2900 USD NASDAQ +1,25%
WALT DISNEY
107,440 USD NYSE -7,95%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 14:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank