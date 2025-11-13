Les baristas syndiqués de Starbucks débrayent lors du Red Cup Day pour réclamer des négociations contractuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la conférence de presse du syndicat aux paragraphes 5, 16 et 17) par Juveria Tabassum et Waylon Cunningham

Plus de 1 000 baristas syndiqués de Starbucks SBUX.O dans plus de 40 villes américaines ont lancé une grève illimitée jeudi, intensifiant leurs efforts pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux chez le géant du café.

Le débrayage commencera dans 65 magasins, a déclaré le Starbucks Workers United, et coïncidera avec le Red Cup Day, un événement commercial très fréquenté qui entraîne généralement une augmentation des visites dans les 17 000 cafés que compte l'entreprise aux États-Unis.

Jusqu'à présent, Starbucks n'a constaté qu'un impact minime des débrayages, moins de 1 % de ses magasins ayant été perturbés, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Le syndicat, qui représente les employés d'environ 550 magasins américains, prévoit de se rassembler à 16 heures, heure locale, dans plus d'une douzaine de villes et a averti que la grève pourrait devenir la plus importante et la plus longue de l'histoire de Starbucks.

Des magasins situés dans des villes telles que Seattle, New York, Philadelphie, Dallas, Austin et Portland se joindront à l'arrêt de travail. Certains sites avaient déjà fermé leurs portes pour la journée, a indiqué un porte-parole du syndicat lors d'une conférence de presse.

Cette grève intervient alors que Starbucks, sous la direction de Brian Niccol, a fermé cette année des centaines de magasins peu performants , y compris le magasin phare de Seattle, qui est syndiqué, tout en réduisant les fonctions de l'entreprise pour contrôler les coûts.

Brian Niccol a mis l'accent sur l'amélioration des temps de service et de l'expérience en magasin aux États-Unis afin de relancer la demande de boissons, les ventes étant restées stables ou négatives au cours des sept derniers trimestres.

Le syndicat a déposé plus de 1 000 plaintes auprès du National Labor Relations Board pour de prétendues pratiques déloyales de travail, telles que le licenciement de baristas syndiqués, et a voté la semaine dernière pour autoriser une grève si un contrat n'était pas finalisé d'ici le 13 novembre.

"Nous faisons grève pour obtenir un contrat syndical équitable, la résolution des pratiques déloyales de travail et un meilleur avenir chez Starbucks", a déclaré Dachi Spoltore, une barista de Starbucks à Pittsburgh qui s'est jointe à la grève.

"Pour chaque barista en grève, des dizaines d'autres alliés et clients se sont engagés à respecter le piquet de grève et à ne pas acheter de Starbucks pendant la grève."

LES NÉGOCIATIONS S'ÉTERNISENT

Starbucks a déclaré payer un salaire moyen de 19 dollars de l'heure et offrir aux employés qui travaillent au moins 20 heures par semaine des avantages sociaux, notamment des soins de santé, des congés parentaux et des frais de scolarité pour des cours en ligne à l'université d'État de l'Arizona.

Le syndicat affirme que le salaire de départ est de 15,25 dollars de l'heure dans environ 33 États et que le barista moyen travaille moins de 20 heures par semaine.

Les négociations entre le syndicat et l'entreprise ont duré environ huit mois en 2024, mais ont été rompues en décembre, après quoi les travailleurs se sont mis en grève pendant la période clé des vacances.

Brian Niccol avait déclaré en septembre de l'année dernière, lorsqu'il a pris ses fonctions de directeur général, qu'il s'engageait à dialoguer.

Toutefois, Lynne Fox, présidente internationale du syndicat, a déclaré lors d'une conférence de presse que les choses avaient changé après l'entrée en fonction de Brian Niccol.

"Un an après l'entrée en fonction de Brian Niccol, les négociations ont régressé après des mois de progrès constants et de négociations de bonne foi l'année dernière", a déclaré Lynne Fox.

En avril dernier, le syndicat a rejeté une proposition de Starbucks qui garantissait des augmentations annuelles d'au moins 2 %, estimant qu'elle n'apportait pas de changements aux avantages économiques tels que les soins de santé, ni d'augmentation de salaire immédiate.

Le syndicat représente environ 9 500 travailleurs, soit 4 % de la main-d'œuvre des cafés, selon Starbucks.

PROTESTATIONS ANTÉRIEURES

Ce n'est pas la première fois que le syndicat fait grève lors du Red Cup Day, où Starbucks distribue gratuitement aux clients des gobelets rouges réutilisables sur le thème des fêtes lors de l'achat d'un café.

En 2022, les travailleurs d'une centaine de magasins américains ont entamé une grève d'une journée lors du Red Cup Day pour protester contre les licenciements et les fermetures de magasins qui, selon eux, constituent des représailles illégales de la part de Starbucks à leur encontre.

Les travailleurs de centaines de magasins ont également quitté leur travail lors du Red Cup Day en 2023, pour réclamer une amélioration des effectifs et des horaires pour l'événement promotionnel, qui, selon eux, est l'un des "jours les plus difficiles et les plus infâmes en termes de manque de personnel".