Restauration : l'application de paiement par QR Code Sunday veut doubler de taille en 2026

Victor Lugger et Tigrane Seydoux, fondateurs des restaurants Big Mamma et de la startup Sunday posent dans leur restaurant Popolare, à Paris le 6 novembre 2017. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Sunday, une startup de paiement lancée il y a quatre ans par les fondateurs des restaurants Big Mamma, souhaite doubler ses revenus et sa clientèle d'ici à l'été 2026 grâce à une nouvelle levée de fonds de 21 millions de dollars (18 millions d’euros), a-t-elle annoncé jeudi.

La jeune pousse propose à ses plus de 3.000 clients restaurateurs en France (1.500 restaurants), aux Etats-Unis (1.000) et au Royaume-Uni, une solution de paiement à table via QR code, évitant d'avoir à attendre qu'un serveur amène le lecteur de carte.

Le prestigieux fonds de capital risque américain DST Global, qui a soutenu des gros noms de la tech comme Alibaba ou Facebook, a notamment contribué, selon un communiqué.

"On est quasiment profitable, on n'avait pas particulièrement besoin d'argent mais on veut accélérer, notamment aux Etats-Unis", indique à l'AFP Victor Lugger, co-fondateur de Big Mamma et PDG de Sunday avec son associée américaine, Christine de Wendel (ex-Zalando & Mano Mano).

Sunday, qui emploie 200 personnes, dit avoir triplé son chiffre d'affaires ces 12 derniers mois sans vouloir préciser le montant.

Après une croissance rapide et l'ouverture de nombreux pays européens, Sunday a réduit la voilure fin 2022 à cause de la crise de la tech, quittant notamment l'Espagne.

"Payer avec son téléphone plutôt qu'avec une carte bleue, c'est plus rapide, plus facile, on peut donner son avis, être remboursé plus facilement s'il y a un problème, etc. Pour le restaurant, on a son argent plus vite et la table tourne plus rapidement", assure-t-il.

Il a calculé que les clients qui utilisaient Sunday partaient en moyenne 12 minutes plus vite que ceux qui payent en carte bleue.

Il se félicite de pouvoir "améliorer ce flux à un moment où la restauration est en crise" en permettant "aux restaurants d'accepter plus de clients", précisant que les restaurants de brunch, qui concentrent une grosse partie de leur clientèle sur quelques services, peuvent ainsi générer "entre 10 et 11% de chiffre d'affaires en plus".

Autre avantage: l'application gère les pourboires et suggère leurs montants de manière adaptée à la consommation grâce au recours à l'intelligence artificielle.

Ainsi, les utilisateurs américains de Sunday "génèrent en moyenne 10% de pourboire de plus que s'ils payent en carte bleue", selon lui.

Sunday compte parmi ses clients des groupes de restauration comme Groupe Bertrand, Paris Society, Le Paradis du Fruit mais aussi des restaurants étoilés.