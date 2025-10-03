 Aller au contenu principal
Alphabet, Boeing, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street-
information fournie par AOF 03/10/2025 à 15:02

(AOF) - Applied Materials

L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, Applied Materials, est attendu en baisse après avoir prévenu que son activité sera pénalisée par de récentes restrictions à l'exportation. Le groupe technologique précise qu'elles réduiront son chiffre d'affaires d'environ 110 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2025. Sur l'exercice suivant, ses revenus seront impactés négativement à hauteur d'environ 600 millions de dollars.

Boeing

Le constructeur aéronautique Boeing reporte une fois de plus l'arrivée de son gros-porteur 777X. Prévu initialement pour 2020, puis repoussé à 2025, cet appareil devrait désormais entrer en service à partir du premier trimestre 2027, selon des informations rapportées par l'agence Bloomberg qui cite des sources proches du dossier. Une nouvelle désillusion pour la compagnie aérienne Lufthansa, client de lancement du programme. Selon Bloomberg, ce retard pourrait obliger Boeing à inscrire dans ses comptes une charge estimée entre 2,5 et 4 milliards de dollars.

General Dynamics

Le groupe de défense General Dynamics, via sa division dédiée à l'information et à la technologie (General Dynamics Information Technology - GDIT), a remporté un contrat d'une valeur de 1,25 milliard de dollars afin de soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique. Attribué en septembre, ce contrat prévoit une période initiale de transition de cinq mois, suivie de sept années optionnelles, a précisé GDIT.

NBC

Google et NBCUniversal ont conclu un accord pluriannuel pour maintenir les émissions NBC telles que "Sunday Night Football" et "America's Got Talent" sur YouTube TV, mettant ainsi fin à une négociation difficile.

Tesla

SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l'indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, humaines et autres s'est adressé aux actionnaires de Tesla. Il leur demande de s'opposer à la réélection de trois administrateurs, au plan d'intéressement en actions 2019 modifié et reformulé et à la prime de performance du PDG (Elon Musk).

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

