La société Cerebras, spécialisée dans les puces d'IA, dépose une demande de retrait de la cotation très attendue aux États-Unis

La startup de puces d'IA Cerebras Systems, qui est en concurrence avec le leader du secteur Nvidia

NVDA.O sur le marché en plein essor des puces d'IA, a demandé vendredi à retirer son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, avec effet immédiat.

Ce retrait intervient alors que l'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris ces derniers mois, inversant un ralentissement antérieur causé par l'incertitude de la politique commerciale, avec des inscriptions récentes, telles que celle de data center real estate investment trust Fermi, recevant un accueil chaleureux dans le cadre de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les actions liées à l'IA.

"Étant donné que Cerebras vient tout juste de réaliser une importante levée de fonds, il n'est pas surprenant qu'elle attende pour poursuivre l'introduction en bourse à ce stade", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Mardi, Cerebras a déclaré avoir levé 1,1 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par Fidelity Management & Research et Atreides Management, ce qui valorise l'entreprise à 8,1 milliards de dollars. Les investisseurs Tiger Global, Valor Equity Partners et 1789 Capital, le fonds dans lequel le fils du président américain Donald Trump est associé, ont également participé à ce tour de table.

Mais le directeur général Andrew Feldman a déclaré à l'époque que l'entreprise prévoyait toujours d'organiser un appel public à l'épargne .

L'année dernière, Cerebras a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq. La cotation très attendue de la société a été retardée par un examen de la sécurité nationale des États-Unis concernant un investissement de 335 millions de dollars de G42, une société d'informatique en nuage et d'IA basée à Abou Dhabi.

"Nous pensons qu'il s'agit davantage d'une décision stratégique propre à l'entreprise et qu'elle ne nous renseigne pas sur l'état d'esprit des introductions en bourse aux États-Unis, que nous considérons comme exceptionnellement fort", a ajouté M. Schuster.

La société Cerebras Systems, basée à Sunnyvale, en Californie, fabrique des puces et des systèmes d'IA à haute performance conçus pour accélérer l'entraînement et l'exécution de modèles d'IA de grande taille.