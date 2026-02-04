Alphabet annonce une hausse record de ses investissements pour accélérer dans l'IA
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 22:33
Le segment Google Cloud a enregistré une hausse de 48% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, atteignant 17,7 milliards de dollars, bien au-delà des 35,2% attendus. Comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google doit faire face à des contraintes de capacité qui freinent sa pleine montée en puissance. Alphabet et Meta à eux seuls devraient représenter plus de 500 milliards de dollars d'investissements dans l'IA cette année, illustrant l'ampleur de la bataille technologique en cours.
Malgré les interrogations croissantes sur la rentabilité de tels investissements, Alphabet affiche des avancées concrètes. Le modèle Gemini 3, lancé en novembre, a marqué une étape significative dans la stratégie IA du groupe, suscitant une réaction d'urgence chez OpenAI. L'application Gemini revendique désormais plus de 650 millions d'utilisateurs mensuels, et la fonctionnalité AI Overviews intégrée au moteur de recherche dépasse les 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Le partenariat scellé avec Apple pour alimenter Siri avec Gemini ouvre également à Google un accès stratégique à une base installée de plus de 2,5 milliards d'appareils.
Valeurs associées
|333,4200 USD
|NASDAQ
|-1,85%
