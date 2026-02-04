 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alphabet annonce une hausse record de ses investissements pour accélérer dans l'IA
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 22:33

Alphabet prévoit d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, un niveau bien supérieur aux attentes du marché, qui anticipait en moyenne 115,3 milliards. Cette annonce, accueillie froidement par les investisseurs avec une stagnation du titre en post-séance, témoigne de la volonté du groupe de consolider sa position dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Ces investissements massifs doivent permettre à Google de renforcer ses capacités d'infrastructure, alors que la demande pour ses services cloud et ses produits IA ne cesse de croître.

Le segment Google Cloud a enregistré une hausse de 48% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, atteignant 17,7 milliards de dollars, bien au-delà des 35,2% attendus. Comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, Google doit faire face à des contraintes de capacité qui freinent sa pleine montée en puissance. Alphabet et Meta à eux seuls devraient représenter plus de 500 milliards de dollars d'investissements dans l'IA cette année, illustrant l'ampleur de la bataille technologique en cours.

Malgré les interrogations croissantes sur la rentabilité de tels investissements, Alphabet affiche des avancées concrètes. Le modèle Gemini 3, lancé en novembre, a marqué une étape significative dans la stratégie IA du groupe, suscitant une réaction d'urgence chez OpenAI. L'application Gemini revendique désormais plus de 650 millions d'utilisateurs mensuels, et la fonctionnalité AI Overviews intégrée au moteur de recherche dépasse les 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Le partenariat scellé avec Apple pour alimenter Siri avec Gemini ouvre également à Google un accès stratégique à une base installée de plus de 2,5 milliards d'appareils.

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,4200 USD NASDAQ -1,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank