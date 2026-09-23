Alors que les rendements des bons du Trésor à 5% ne surprennent plus, les investisseurs commencent à s'inquiéter à l'idée d'un taux de 6%

Les investisseurs se demandent désormais si le seuil de 6% est "le nouveau seuil". (crédit : Adobe Stock)

Pendant des années, le taux de 5 % sur le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a été considéré comme le seuil à partir duquel les marchés financiers mondiaux commenceraient à connaître des turbulences. Ce seuil commence à ressembler moins à un plafond qu'à un point de repère.

Le franchissement de la barre des 5 % ce mois-ci – un événement qui ne s'est produit que brièvement au cours des dernières décennies – a contraint les investisseurs à se poser une question dérangeante: et si 6 % était le "nouveau seuil" qui devait désormais les empêcher de dormir?

Le dernier passage au-dessus de 5 % n'a pas encore duré assez longtemps pour tester correctement cette théorie. Mais il s'agit depuis toujours d'un repère psychologique plutôt que d'un seuil de déclenchement automatique, selon Mike Bell, responsable de la stratégie de marché chez BlueBay Asset Management.

"Les gens pensent qu'il existe un chiffre magique pour les rendements des bons du Trésor à partir duquel cela devient un problème, (mais) c'est un chiffre relatif, pas un chiffre absolu", a expliqué M. Bell.

Ce qui importe, c'est la manière dont les rendements des bons du Trésor se comparent à d'autres indicateurs clés d'investissement, en particulier le rendement des bénéfices des actions. M. Bell estime que cette relation approche désormais d'un point d'inflexion, ce qui pourrait ouvrir la voie à une vague de ventes sur les marchés boursiers.

L'histoire offre quelques repères. L'indice mondial des actions MSCI a vu sa valeur diminuer de moitié la dernière fois que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a franchi la barre des 5 %, juste avant la crise financière mondiale. Il avait subi une chute similaire moins d'une décennie auparavant, lorsqu'un pic proche de 6,8 % avait contribué à faire éclater la bulle Internet.

Selon les analystes de JP Morgan, l'une des raisons pour lesquelles ce seuil critique pourrait à nouveau se situer au-dessus de 5 % tient à un "changement structurel majeur" de l'économie mondiale, où l'intelligence artificielle, la santé et les services jouent un rôle plus important. Bon nombre de ces entreprises continuent d'investir et de se développer, quel que soit le niveau des coûts d'emprunt.

Cela signifie que "le canal traditionnel des taux d'intérêt semble nettement moins contraignant" et que le "seuil de rupture" des marchés boursiers pourrait être "nettement plus élevé, potentiellement compris entre 5,5 % et 6,0 %", a déclaré JP Morgan, se référant aux points de vue de certains des principaux investisseurs lors de l'une de ses dernières conférences.

UNE RÉÉVALUATION PROFONDE

Sur le marché des bons du Trésor, qui pèse 29.000 milliards de dollars et sert de référence pour la valorisation de la quasi-totalité des actifs financiers, un passage de 5 % à 6 % représenterait un ajustement profond du coût mondial du capital.

Un rendement des bons du Trésor de 6 % impliquerait soit des anticipations d'inflation nettement plus élevées, soit des inquiétudes croissantes quant à la viabilité budgétaire des États-Unis, soit la conviction que les taux d'intérêt resteront élevés pendant des années — soit une combinaison de ces trois facteurs.

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Austan Goolsbee, membre du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, a déclaré cette semaine qu'il ne savait pas si les marchés réagiraient différemment à une période prolongée de rendements à 5 % par rapport à ce qu'ils avaient fait par le passé.

Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco, a expliqué que les investisseurs se concentraient sur les rendements des bons du Trésor pour une raison simple: ceux-ci constituent la référence mondiale sans risque et, à un niveau supérieur à 5 %, les investisseurs peuvent s'assurer les rendements les plus élevés sur les obligations américaines depuis 2007.

Les propres calculs de M. Jackson montrent que les marchés boursiers mondiaux commencent à baisser lorsque le rendement des obligations à 10 ans s'est établi en moyenne à 4,72 % pendant 12 mois, puis remonte.

Ce point de basculement reste pour l'instant encore lointain – la moyenne sur 12 mois se situe actuellement autour de 4,34 % –, mais M. Jackson a indiqué qu'il réduisait déjà son exposition aux actions et réorientait une partie de ses fonds vers les obligations d'État afin de tirer parti de ces rendements alléchants.

"Si les rendements des bons du Trésor continuent d'augmenter, il y a un risque que le marché boursier soit en baisse d'ici 12 mois", a-t-il déclaré.

QUESTIONS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Les marchés émergents, qui ont connu une période faste ces dernières années, sont souvent parmi les premières victimes lorsque les rendements américains s'envolent.

La hausse des rendements des bons du Trésor tend à renforcer le dollar et à rendre les actifs libellés en dollars plus attractifs. Cela entraîne une fuite des capitaux hors des économies émergentes et peut plonger les pays en difficulté dans la crise si le coût du service de leur dette libellée en dollars s'envole.

Les données sur les flux d'investissement montrent que la semaine dernière a connu le plus important exode des fonds obligataires des marchés émergents depuis des mois, des milliards ayant également été retirés des fonds d'actions. Les émissions de dette souveraine des marchés émergents ont également été nettement plus faibles que d'habitude ce mois-ci.

"Ce n'est pas un tableau très réjouissant pour les marchés émergents", a déclaré Alison Shimada, responsable de l'univers actions des marchés émergents chez Allspring Global Investments, tout en soulignant que, pour l'instant, rien n'allait "terriblement mal" et qu'elle restait donc "optimiste".

Le risque le plus important est peut-être d'ordre psychologique.

Dès lors que les investisseurs commencent à se demander si un rendement de 6 % est réalisable, le débat dépasse le cadre d'une simple hausse temporaire des rendements. Il s'agit alors d'une remise en question plus large de la possibilité que l'ère de la liquidité abondante et de l'argent ultra-bon marché soit révolue, forçant les prix des actifs mondiaux à s'adapter à un coût du capital durablement plus élevé.

Neil Birrell, directeur des investissements chez Premier Miton, a déclaré que si les marchés boursiers ne montraient pour l'instant aucun signe d'effondrement, c'était peut-être parce que les investisseurs n'intégraient pas encore des rendements supérieurs à 5 % dans leurs modèles de prévision de bénéfices à long terme.

"Les marchés semblent se porter bien jusqu'à ce que tout le monde recalcule ses modèles d'évaluation", a déclaré M. Birrell. "En fin de compte, les chiffres sont ce qu'ils sont et ils finiront par se confirmer."

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Marc Jones et Naomi Rovnick