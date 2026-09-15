Les rendements obligataires mondiaux ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2008, ce qui aggrave la situation pour les grands emprunteurs

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* Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint mardi matin 5,041%, son plus haut niveau depuis 2007

* Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Fed relève ses taux à une fourchette comprise entre 3,75% et 4% mercredi

* Le rendement moyen des obligations à 10 ans du G7 atteint son plus haut niveau depuis mi-2008

(Mises à jour tout au long de l'article)

par Tom Westbrook et Amanda Cooper

Les coûts d'emprunt des États ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2008, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans dépassant désormais les 5%, ce qui accentue la pression sur les emprunteurs fortement endettés qui, jusqu'à présent, avaient été protégés par une croissance économique résiliente.

Le rendement moyen des obligations à 10 ans des sept plus grandes économies mondiales (G7) a atteint 4,285%, son plus haut niveau depuis mi-2008 et un point de pourcentage de plus qu’avant le début de la guerre au Moyen-Orient.

L'aggravation du conflit a fait remonter le prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, ce qui a accru la pression sur les banques centrales pour qu'elles relèvent leurs taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation – l'une des principales raisons de la hausse des rendements obligataires. Selon les marchés monétaires, la Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux mercredi pour la première fois depuis 2023, tandis que la Banque du Japon devrait suivre vendredi; la Banque centrale européenne a déjà relevé ses taux la semaine dernière et pourrait enchaîner les hausses au cours des prochains mois.

La vague de ventes d’obligations a augmenté le coût d’emprunt pour les gouvernements, mais leur a également imposé des charges d’intérêts plus élevées qui détournent des fonds destinés aux programmes sociaux, de défense et autres, ce qui soulève à son tour des questions quant à la viabilité de leur endettement.

“Des taux de rendement à 5% ne posent pas de problème si la croissance est de 6,5%. Mais si la croissance est de 5% et que les taux de rendement s’élèvent à 5%, la situation pourrait être tout autre”, a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

Le passage du taux des bons du Trésor à 10 ans au-dessus de 5% est un casse-tête pour les emprunteurs souverains et privés partout dans le monde, étant donné qu’il s’agit d’une référence pour pratiquement tous les autres actifs sur les marchés financiers.

Et si l’économie américaine semble croître suffisamment rapidement pour supporter des taux d’emprunt à 10 ans supérieurs à 5%, d’autres pays sont moins bien armés pour y faire face.

MANQUE DE VISIBILITÉ

L’autre problème auquel sont confrontés les investisseurs est l’aversion du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, pour les indications prospectives, ce qui signifie que l’incertitude – et par conséquent la volatilité – s’accentue et que les investisseurs sont moins enclins à accorder le bénéfice du doute aux décideurs politiques.

“Toutes les banques centrales s’inscrivent désormais dans cette nouvelle ère sans orientations prospectives, se contentant de renforcer leur crédibilité et la confiance. Et comme on peut le constater actuellement sur les marchés obligataires, cela ne fonctionne pas pour l’instant”, a déclaré Shriya Samarth, responsable des taux EMEA chez le teneur de marché StoneX.

“Les dépenses d’investissement dans l’IA viennent mettre des bâtons dans les roues. Il y a des inquiétudes budgétaires. La dette américaine s’élève désormais à 40 000 milliards de dollars. Les ratios dette/PIB historiquement élevés au Royaume-Uni et dans la zone euro ne font qu’ajouter à la complexité de la situation”, a-t-elle ajouté.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint mardi matin un pic de 5,041%, son plus haut niveau depuis 2007, et les traders attendaient les déclarations du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, lors de sa comparution devant le Congrès.

Les marchés boursiers mondiaux ont bondi cette année, portés par les titres des acteurs, fournisseurs et clients du boom de l’intelligence artificielle, qui a entraîné une explosion des dépenses d’investissement et de l’endettement, mais aussi une forte croissance des bénéfices.

La hausse des rendements obligataires ne compensera peut-être pas ces catalyseurs positifs pour les actions, mais elle représente néanmoins un risque, a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche Asie chez ANZ à Singapour.

“Si les rendements continuent d’augmenter, il y aura inévitablement d’autres répercussions”, a-t-il ajouté.

Le Trésor américain est intervenu sur les marchés de diverses manières ces dernières semaines pour contenir la hausse des rendements à long terme, qu’il s’agisse d’une intervention conjointe visant à acheter des yens afin de dissuader le gouvernement japonais de vendre des obligations américaines, ou encore d’une augmentation du volume de titres que le gouvernement rachètera, mais sans grand succès.

Selon M. Goh, de l’ANZ, la vague de ventes d’obligations observée cette semaine s’explique en partie par une évolution des anticipations concernant les taux d’intérêt américains à court terme .

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis trois décennies, dépassant les 3%.

En Allemagne, le rendement de référence à 10 ans DE10YT=RR s’est établi à 3,55%, proche de son plus haut niveau depuis 2009, tandis que les rendements français à 10 ans FR10YT=RR oscillaient près de leur plus haut niveau depuis 18 ans et que les rendements britanniques à 10 ans GB10YT=RR , à 5,45%, ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

James Bilson, stratège mondial en titres à revenu fixe chez Schroders, a déclaré que la politique budgétaire et la viabilité de la dette étaient cruciales pour les marchés obligataires et que la hausse actuelle des rendements américains ne constituait pas encore un signe d’augmentation du risque de crédit souverain.

Le coût de l’assurance de la dette souveraine américaine contre le risque de défaut, tel que reflété par les swaps sur défaillance de crédit, est par exemple tombé à son plus bas niveau depuis février.

“La politique monétaire globale est trop accommodante pour permettre d’atteindre une inflation soutenue de 2%”, a-t-il déclaré. “C’est là, en un mot, la cause profonde de la faiblesse actuelle des obligations. Si l’on résout le problème de l’inflation, de nombreux autres problèmes deviendront également beaucoup plus faciles à résoudre.”