La vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale pousse le rendement des obligations américaines à 10 ans vers les 5%

Le rendement des obligations américaines grimpe.

Une vague mondiale de ventes d'obligations a poussé vendredi les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans près du seuil très surveillé des 5 % , alors que les craintes inflationnistes liées à la flambée des cours du pétrole, qui ont largement dépassé les 100 dollars le baril , et la hausse des probabilités d'une hausse des taux américains à court terme ont ébranlé les investisseurs.

Les coûts d'emprunt , de Tokyo à Sydney en passant par New York et Londres, ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, les investisseurs anticipent désormais la nécessité de hausses des taux d'intérêt pour contrer les pressions sur les prix liées à la guerre au Moyen-Orient, qui dure depuis plus de six mois.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux jeudi et a averti que les pressions sur les prix pourraient s'avérer durables, tandis que les données indiquant une hausse des prix à la production aux États-Unis en août ont alimenté les paris sur une hausse imminente des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'explosion de l'endettement public sur l'ensemble des marchés développés est également devenue une source de préoccupation persistante, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée pour détenir de la dette souveraine.

Les rendements des titres souverains servent de référence pour les prix des actifs sur l'ensemble des marchés financiers, et ce coût plus élevé de l'argent se traduit par des taux hypothécaires plus élevés pour les consommateurs et des choix budgétaires plus difficiles pour les gouvernements, à mesure que le coût de la dette augmente.

« Nous assistons à une tempête parfaite: hausse des prix du pétrole, craintes accrues d'inflation, position restrictive des banques centrales et inquiétudes persistantes concernant les déficits budgétaires, autant de facteurs qui se combinent pour faire grimper les rendements mondiaux », a déclaré Mansoor Mohi-uddin, stratège en chef macroéconomique à la Bank of Singapore.

« Si les chiffres de l'indice des prix à la consommation publiés ce soir s'avèrent solides, les rendements des bons du Trésor à 10 ans dépasseront probablement les 5,00 % », a-t-il ajouté, faisant référence aux données très attendues de l'IPC américain qui seront publiées plus tard dans la journée de vendredi.

Certains analystes considèrent qu'un franchissement durable de la barre des 5 % par les rendements des bons du Trésor à 10 ans constitue un seuil critique qui pourrait rendre les obligations plus compétitives par rapport aux actions, ce qui risquerait de détourner les capitaux des marchés boursiers.

La hausse des rendements des bons du Trésor se répercute également sur l'économie dans son ensemble, sous la forme de crédits immobiliers, de prêts automobiles et de crédits à la consommation plus onéreux, ainsi que d'emprunts d'entreprises et de collectivités locales plus coûteux.

LE RENDEMENT À 10 ANS FRÔLE LES 5%

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont atteint 4,97 % en début de séance en Asie, s'échangeant à leurs plus hauts niveaux depuis fin 2023 et entretenant la nervosité des investisseurs quant à la possibilité d'un bond au-delà de 5 %, un seuil brièvement franchi il y a trois ans. US/

Les obligations asiatiques ont prolongé la vague de ventes mondiale, les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans AU3YT=RR bondissant de 18 points de base pour atteindre 5,047 %, leur plus haut niveau depuis 15 ans.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC ont progressé de 6 points de base à 2,97 %, alors que la Banque du Japon devrait , selon les prévisions générales , relever ses taux la semaine prochaine à un plus haut depuis 31 ans et pourrait laisser entrevoir un resserrement monétaire plus rapide à l'avenir.

En Europe, les contrats à terme sur les Bunds allemands

FGBLc1 ont reculé de 0,22 %, s'approchant de leur plus bas niveau depuis 2011, tandis que les contrats à terme sur les OAT françaises FOATc1 ont chuté de 0,3 %, atteignant un plus bas historique.

Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities, a déclaré que des rendements à 10 ans supérieurs à 5 % étaient inévitables tant que le prix du pétrole se maintiendrait au-dessus de 100 dollars, soulignant que les chiffres de l'inflation du mois d'août « s'annonçaient comme les plus importants pour la Fed et les marchés depuis le début de l'année ».

« Des chiffres modérés et l'absence de hausse des taux la semaine prochaine devraient entraîner une baisse instinctive des rendements. Toutefois, celle-ci a peu de chances de perdurer à moins que les cours du pétrole ne baissent également », a-t-il ajouté.

LA FLAMBÉE DES PRIX DU PÉTROLE MET LES DÉCIDEURS POLITIQUES À RUDE ÉPREUVE

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi à 109,97 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis quatre mois, s'apprêtant à enregistrer une hausse hebdomadaire d'environ 13 %, alors que la multiplication des attaques le long des principales routes maritimes du Moyen-Orient alimente les craintes d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement.

La forte hausse des cours du pétrole et les pressions inflationnistes latentes ont modifié les anticipations des investisseurs concernant la banque centrale américaine. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 72 % d'un relèvement des taux par la Fed la semaine prochaine, contre 49 % une semaine plus tôt, selon l'outil CME FedWatch.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a atteint vendredi son plus haut niveau depuis juillet 2024, à 4,596 %, après avoir bondi de 12 points de base lors de la séance précédente.

La vague de ventes d'obligations s'est également accentuée après que le gouvernement américain a annoncé avoir racheté pour 5,2 milliards de dollars d'obligations lors de sa dernière opération de rachat destinée à soutenir la liquidité du marché, un montant inférieur au plafond de 6 milliards de dollars et ne représentant que la moitié des 10,5 milliards de dollars d'obligations proposées dans le cadre de cette opération.

La hausse des rendements des bons du Trésor devrait commencer à attirer les investisseurs en titres à revenu fixe, a déclaré Tina Teng, stratège de marché chez Moomoo ANZ à Auckland.

« Ces rendements sont très élevés », a-t-elle déclaré. « Il pourrait y avoir une opportunité à saisir actuellement », a-t-elle ajouté. « Un renversement de cette tendance pourrait se produire prochainement. »

par Ankur Banerjee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))