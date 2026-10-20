Alors que le Japon s'efforce de relancer son industrie des semi-conducteurs, il subit des pressions pour construire celles de l'Amérique

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* Le Japon va investir jusqu'à 21 milliards de dollars dans des usines de puces électroniques aux États-Unis

* Le Japon s'est engagé à investir aux États-Unis en échange d'une baisse des droits de douane

* Selon une source, cet investissement est une mesure visant à faire face à Trump

par Kentaro Okasaka et Tamiyuki Kihara

Le Japon mène actuellement une vaste campagne pour relancer son secteur des puces électroniques, mais ses derniers investissements montrent à quel point Tokyo est amené à aider les États-Unis à développer leur propre industrie des semi-conducteurs.

Le Japon va investir jusqu’à 21 milliards de dollars pour construire deux usines de puces électroniques dans l’État de New York, dans le cadre d’un accord annoncé la semaine dernière par GlobalFoundries GFS.O , détenue majoritairement par le fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala Investment Co.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un engagement à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, pris auprès de l’administration Trump en échange d’une réduction des droits de douane. En vertu de cet accord, c’est le président américain – et non le Japon – qui choisit les projets.

Cela montre le prix que le Japon paie pour maintenir ses relations commerciales avec les États-Unis, première économie mondiale et son partenaire le plus proche en matière de sécurité. Mais cet engagement, conclu en juillet 2025, ne contribuera guère à relancer l’industrie japonaise des puces électroniques et n’aura qu’un impact limité sur l’amélioration de la résilience de sa chaîne d’approvisionnement, selon les experts.

« Le Japon finance les capacités américaines en matière de semi-conducteurs sans pour autant acquérir la technologie de pointe en matière de puces électroniques ni les capacités de fabrication nationales qu’il souhaite », a déclaré Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital.

Le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane à des pays du monde entier l’année dernière afin de tenter de réduire le déficit commercial américain, les gouvernements sud-coréen et taïwanais ayant également pris des engagements d’investissement.

Ce n’est pas la première fois que le Japon subit les pressions des États-Unis en matière de puces électroniques. Dans les années 1980, le Japon – alors centre mondial dominant de la fabrication de puces – avait accepté de restreindre ses exportations de semi-conducteurs vers les États-Unis, et le souvenir de cette période reste un sujet sensible pour les responsables gouvernementaux à Tokyo.

« L’investissement aux États-Unis est, en fin de compte, une mesure destinée à faire face à Trump. Il s’agit essentiellement de gagner du temps afin de préserver les relations américano-japonaises », a déclaré une source du gouvernement japonais, qui a souhaité rester anonyme car cette question est politiquement sensible.

UN PARTENAIRE INDISPENSABLE

Au début du mois, le ministre japonais de l’Industrie, Ryosei Akazawa, interrogé sur la question de savoir si les investissements des entreprises aux États-Unis risquaient d’affaiblir les investissements au Japon, a déclaré: « Nous estimons que les investissements aux États-Unis et les investissements destinés à la croissance nationale sont tout à fait compatibles. »

« Le Japon est un partenaire dont les États-Unis ne peuvent se passer pour maintenir leur suprématie en tant que puissance hégémonique sur les plans économique, sécuritaire et technologique », a déclaré M. Akazawa la semaine dernière. C’est dans le cadre de ses fonctions précédentes qu’il avait négocié cet engagement d’investissement.

Cet investissement profitera à des équipementiers japonais tels que Tokyo Electron 8035.T , dont les bénéfices ont grimpé en flèche grâce à l’essor de l’IA, tandis que Renesas Electronics 6723.T figurera parmi les clients, a indiqué Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries.

Tokyo doit organiser le financement des usines de puces électroniques, ainsi que d’autres projets annoncés précédemment, notamment des investissements liés au pétrole et au gaz naturel et des petits réacteurs nucléaires.

La Banque japonaise pour la coopération internationale, soutenue par l’État, ainsi que des banques commerciales, accorderont des prêts, garantis par Nippon Export and Investment Insurance.

Les banques japonaises se sont montrées réticentes à participer en raison du coût d’acquisition des importantes sommes en dollars américains nécessaires, et Tokyo se tourne vers JPMorgan JPM.O et d’autres banques américaines pour obtenir de l’aide, a rapporté Reuters.

Le Japon ne dispose guère de liquidités, avec le ratio dette/PIB le plus élevé des pays développés et les inquiétudes des investisseurs concernant les plans d’expansion budgétaire de la Première ministre Sanae Takaichi.

CONSIDÉRER L'INVESTISSEMENT COMME UNE TAXE

Mme Takaichi a pour ambition d’injecter, d’ici à l’exercice 2040, quelque 2 300 milliards de dollars d’investissements publics et privés dans 17 secteurs stratégiques japonais, notamment l’intelligence artificielle et les puces électroniques.

La sécurité économique étant désormais au cœur des préoccupations, le gouvernement en est venu à considérer qu’il est extrêmement important de disposer d’une base industrielle au Japon, a déclaré une source gouvernementale qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère politiquement sensible de la question.

Le projet phare du Japon dans le secteur des puces électroniques est Rapidus, qui vise à produire en série des puces de pointe à partir de l’année prochaine, mais qui est largement considéré avec scepticisme par l’industrie.

Tokyo soutient également la société de robotique et d’IA Noetra et a accordé des subventions à TSMC 2330.TW , Micron

MU.O et Kioxia 285A.T afin qu’elles implantent des capacités de fabrication de puces au Japon.

Si les puces fabriquées aux États-Unis peuvent être intégrées à la chaîne d’approvisionnement japonaise en semi-conducteurs, il n’est pas nécessaire que tout soit produit sur le territoire national, a déclaré une première source gouvernementale.

« Que l’investissement dans l’usine de puces aboutisse ou non, le Japon devra simplement le considérer comme une charge fiscale », a déclaré Atsushi Osanai, professeur à l’université de Waseda.