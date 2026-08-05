Alors que « L'Odyssée » de Nolan attire un public international, l'île sicilienne de Favignana se prépare à accueillir les amateurs de tourisme cinématographique

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* Une exposition permanente « L'Odyssée » est prévue dans une ancienne usine de thon

* Les hôteliers espèrent que le film permettra de prolonger la saison touristique jusqu'au printemps, évitant ainsi un afflux de visiteurs préjudiciable

* Favignana ne compte qu'environ 3 000 habitants à l'année

par Giselda Vagnoni

La minuscule île méditerranéenne italienne de Favignana espère que le blockbuster de Christopher Nolan, « L'Odyssée », l'aidera à attirer davantage de visiteurs, mais souhaite éviter de tomber dans le piège du surtourisme. Sorti le mois dernier, « L'Odyssée » a rapporté plus de 264 millions de dollars dans le monde entier lors de son premier week-end d’exploitation, ce qui constitue le meilleur démarrage de la carrière de Nolan. Le film revisite le récit épique d’Homère sur le voyage de retour d’Ulysse après la guerre de Troie.

Favignana, la plus grande des îles Égades, se trouve à 7 km (4 miles) au large de la côte ouest de la Sicile et sert de décor à Ithaque, la patrie d’Ulysse. Le Castello di Santa Caterina, une forteresse située au sommet de la plus haute colline de Favignana, fait office de palais du héros.

Les autorités locales souhaitent faire de ce lien avec le film de Nolan une attraction durable pour Favignana, qui compte environ 3 000 habitants.

Avec le soutien du département de la culture de la Sicile et d’Universal Pictures CMCSA.O , une exposition permanente pourrait ouvrir dès le mois d’octobre dans l’ancienne usine de transformation du thon Florio, qui a servi de quartier général à la production.

« L’idée est de permettre aux visiteurs de découvrir les différentes étapes de la production et de voir certains des costumes et du matériel utilisés dans le film », a déclaré à Reuters le maire de Favignana, Giuseppe Pagoto, lors d’une interview.

Les entreprises locales misent sur une tendance qui a transformé les lieux de tournage en hauts lieux touristiques, à l’instar de la série télévisée à succès « L’Inspecteur Montalbano » qui a dynamisé le tourisme le long de la côte sud-est de la Sicile.

« Nous pensons que toute la Sicile occidentale pourrait devenir plus attractive pour les visiteurs américains grâce à « L'Odyssée » », a déclaré à Reuters Giacomo Incarbona, président de l’association locale des hôteliers.

NOLAN À VÉLO, ZENDAYA EN TRAIN DE LIRE UN LIVRE

Le tourisme cinématographique est un facteur en pleine croissance dans l’industrie du voyage. L’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies estime que les destinations mises en avant dans des films à succès peuvent faire grimper le nombre de visiteurs de 25 % à 40 %, tandis que le cabinet de conseil Future Market Insights prévoit que ce secteur pourrait représenter près de 157,5 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2036. L'équipe de production de « L'Odyssée » a passé plusieurs mois sur l'île entre fin 2024 et le printemps 2025, employant environ 500 figurants et techniciens.

M. Pagoto a estimé que le tournage avait généré entre 1 et 2 millions d’euros (soit 1,15 à 2,3 millions de dollars) en dépenses locales.

M. Incarbona, dont l’hôtel trois étoiles a accueilli les membres des équipes de coiffure et de maquillage, s’est dit impressionné par la relation qui s’est nouée entre les équipes de production et les habitants de l’île.

« Nolan se promenait à vélo dans la ville et saluait tout le monde. L’actrice hollywoodienne Zendaya, qui incarnait Athéna, s’asseyait sur la place pour lire un livre », a-t-il raconté.

GÉRER UN BOOM TOURISTIQUE

Des investisseurs internationaux venus d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Inde ont contacté la municipality au sujet d’opportunités touristiques haut de gamme en vue de la saison 2027, a déclaré le maire Pagoto.

L’ancien village de vacances Valtur, aujourd’hui à l’abandon, doit être réaménagé en complexe hôtelier cinq étoiles, tandis que l’historique Palazzotto Florio, situé sur la place principale de l’île, est en cours de transformation en établissement hôtelier de luxe dont l’ouverture est prévue en juin 2027.

« Pendant des années, les habitants ont rénové leurs maisons pour en faire des chambres d’hôtes. Aujourd’hui, nous voyons des entrepreneurs investir dans des actifs majeurs à travers l’île et les réaménager », a déclaré M. Pagoto. Favignana tient à éviter le fléau du surtourisme qui a mis à rude épreuve des destinations bien établies telles que Venise , Florence et les Dolomites .

« Une vague de touristes pourrait nous nuire », a déclaré M. Incarbona, qui espère que le film permettra de prolonger la saison touristique plutôt que de provoquer une augmentation brutale du nombre de visiteurs pendant les périodes de forte affluence.

La population peut déjà passer de 3 000 à entre 40 000 et 50 000 habitants pendant les journées d’été, ce qui met les services à rude épreuve.

« Nous devrons nous préparer à une demande croissante, à commencer par le nettoyage des plages », a déclaré M. Pagoto.

La municipality a installé 200 bouées d’amarrage autour de l’île pour empêcher les bateaux de jeter l’ancre près du rivage et envisage d’autres mesures pour réguler les flux de visiteurs.

Une option consisterait à subordonner les autorisations pour les véhicules amenés sur l’île à une durée minimale de séjour. Les autorités souhaitent faire passer la durée moyenne des séjours de cinq ou six jours à une fourchette comprise entre 10 et 15 jours.

Emanuela Amico, une habituée venue de Rome, a déclaré que Favignana lui semblait pour l’instant globalement inchangée.

« Elle n’a pas beaucoup changé jusqu’à présent », a-t-elle déclaré.

« Le château est désormais illuminé la nuit, et les pêcheurs qui proposent des excursions en bateau sont ravis de parler aux visiteurs de la production et de leur montrer où les scènes ont été tournées. »

(1 dollar = 0,8676 euros)