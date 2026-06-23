Alo Yoga se prépare à une introduction en bourse ou à une cession après la vente par son propriétaire de son activité de vente en gros de t-shirts

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* Les propriétaires d'Alo ont accepté le mois dernier de vendre Bella+Canvas, leur activité de vente en gros de t-shirts, à SanMar

* Alo s'est lancé dans les chaussures, les soins de la peau et le luxe avec un sac de voyage en cuir à 3 600 dollars

* L'entreprise compte plus de 150 magasins à travers le monde et n'a pas d'investisseurs institutionnels externes

par Abigail Summerville

Dans le cadre d’une transaction qui n’a guère suscité l’intérêt de Wall Street, le propriétaire du célèbre fabricant de vêtements de yoga Alo a accepté le mois dernier de céder sa division de vente en gros de t-shirts, Bella+Canvas.

Alo et ses fondateurs ne se sont pas exprimés sur l’avenir de la marque, mais les analystes boursiers et les conseillers en fusions-acquisitions dans le secteur de la distribution estiment que cette transaction prépare Alo à une future introduction en bourse ou à une vente, alors que Lululemon LULU.O , pionnier du secteur, connaît des difficultés et que de nouveaux concurrents se profilent. La vente de Bella+Canvas, qui n’est pas encore finalisée, donnerait aux fondateurs Danny Harris et Marco DeGeorge davantage de flexibilité et d’options pour Alo, leur permettant de créer une activité ciblée et haut de gamme dans le secteur des vêtements de sport et de loisirs sur un marché de plus en plus concurrentiel, a déclaré Neil Saunders, directeur général du cabinet d’études GlobalData Retail.

“Alo est une entreprise mature; elle en est donc au stade où l’on prend généralement une décision concernant son avenir. Soit on l’introduit en bourse, soit on la vend, soit on lance une autre activité en parallèle pour développer un secteur complémentaire à Alo”, a déclaré M. Saunders.

Danny Harris et Marco DeGeorge, les milliardaires discrets à l’origine d’Alo, ne se sont pas exprimés publiquement pour indiquer s’ils envisageaient une vente ou une introduction en bourse. L’annonce de la vente de Bella+Canvas ne mentionnait pas son affiliation à Alo et n’ était plus disponible sur son site web peu après que Reuters eut envoyé un e-mail pour s’enquérir de la question le mois dernier.

Alo et Bella+Canvas n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires. Un porte-parole de SanMar, qui a accepté d’acheter Bella+Canvas pour un montant non divulgué, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement depuis l’annonce, le 18 mai, de la conclusion d’un accord.

L'ATTRACTION DES CÉLÉBRITÉS

Harris et DeGeorge ont fait de Bella+Canvas l’un des plus grands fabricants de t-shirts et de vêtements destinés aux grossistes aux États-Unis après l’avoir fondée en 1992 dans un garage. Il s’agit de la source de revenus la moins connue, mais fiable de longue date, de Color Image Apparel Inc., la société mère d’Alo Yoga.

Alo, abréviation de “air, land and ocean” (air, terre et océan), est devenue une référence dans le domaine du yoga et des vêtements de sport depuis que le duo l’a lancée il y a près de 20 ans à Los Angeles. Des célébrités telles que Taylor Swift, Bella Hadid et Hailey Bieber ont été aperçues en train de faire leurs courses ou de pratiquer le Pilates vêtues de tenues Alo.

À mesure que sa popularité grandissait, ses ventes et son bénéfice ont suivi la même tendance, ce qui lui a finalement permis de dépasser Bella+Canvas en tant qu’entreprise la plus importante, a déclaré une source proche de la société.

En se séparant de Bella+Canvas, Alo devient une entreprise plus facile à comprendre et à évaluer pour les acheteurs ou investisseurs potentiels, ce qui simplifie considérablement le processus de vente ou d’introduction en bourse, ont déclaré une douzaine d’analystes du secteur de la distribution, de conseillers en fusions-acquisitions et d’investisseurs. Si elle décide de se vendre ou d’entrer en bourse, ce ne serait pas la première fois que l’entreprise solliciterait des capitaux extérieurs. Elle avait mené des discussions avec plusieurs sociétés de capital-investissement et d’autres investisseurs potentiels en 2023, alors qu’elle recherchait son premier partenaire d’investissement dans le cadre d’une opération qui aurait pu la valoriser à environ 10 milliards de dollars, avait rapporté Reuters à l’époque. Réaction de Wall Street: Bella+Canvas n’apportait pas beaucoup de valeur ajoutée et ne faisait que compliquer la situation de l’entreprise aux yeux des investisseurs, avaient déclaré des sources à l’époque. Aucun accord n’a été annoncé.

“Il est logique de clarifier le modèle économique et les états financiers pour les investisseurs”, a déclaré Cristina Fernández, directrice générale et analyste de recherche senior chez Telsey Advisory Group.

DES LEGGINGS AU LUXE

Depuis sa création en 2007 en tant que marque de vêtements de yoga, Alo s’est diversifiée dans les soins de la peau, les chaussures, la beauté et le bien-être. Elle cible de plus en plus le marché du luxe, ayant lancé l’année dernière un sac de voyage en cuir à 3 600 dollars.

Elle est en concurrence directe avec le leader du secteur, Lululemon, ainsi qu’avec plusieurs marques d’athleisure plus récentes qui cherchent à s’imposer, notamment Vuori, Fabletics et Gymshark. Selon la presse, ces trois marques envisagent une introduction en bourse depuis quelques années.

Les ventes de pantalons de yoga et de survêtements ont explosé pendant la pandémie de COVID-19, les consommateurs recherchant des vêtements plus confortables pour le télétravail. De nouveaux concurrents ont fait leur apparition sur le marché au moment même où les dirigeants d’entreprise commençaient à exiger d’un plus grand nombre d’employés qu’ils retournent au bureau, ce qui a détourné les consommateurs des vêtements d’intérieur.

“ L’athleisure a sans aucun doute atteint son apogée pendant la pandémie. Depuis, il a perdu une partie de ses parts de marché dans le secteur des vêtements décontractés, en grande partie à cause de l’énorme regain d’intérêt que nous avons observé pour le denim”, a déclaré Sky Canaves, analyste principal chez eMarketer. “Plus généralement, nous assistons à une période de normalisation de la croissance du marché de l’athleisure aux États-Unis.”

Ce changement s’est fait sentir chez Lululemon, où les faibles performances de l’entreprise sur plusieurs trimestres ont déclenché une lutte acharnée avec son fondateur, Chip Wilson. L’action Lululemon a chuté de 50 % depuis le début de l’année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d’environ 12 milliards de dollars.

M. Wilson a affirmé que l’entreprise avait “perdu son côté cool” et a imputé la chute du cours de l’action au conseil d’administration, tandis que ce dernier a reproché à M. Wilson d’avoir des points de vue dépassés et de mener des attaques qui nuisaient à la marque. Les deux parties sont parvenues à un accord le mois dernier.

Les entreprises détenues par leur fondateur font généralement appel à des investisseurs institutionnels avant une introduction en bourse afin d’établir une valorisation de référence permettant de justifier ultérieurement ce qu’elles attendent des investisseurs publics. Mais elles peuvent également s’introduire en bourse sans capital extérieur. Et les cofondateurs d’Alo semblent avoir une idée très claire du type de capital qu’ils souhaitent: lors de l’annonce de l’accord avec Bella+Canvas, DeGeorge a déclaré: “Il était primordial pour mon associé et moi-même que Bella+Canvas rejoigne une entreprise familiale privée plutôt qu’un fonds de capital-investissement.”

Harris et DeGeorge détiennent Color Image Apparel à 100 %, ayant développé l’entreprise sans aucun investisseur institutionnel extérieur. Forbes estime leur fortune respective à 3,7 milliards de dollars.

Alo compte actuellement plus de 150 boutiques à travers le monde, avec des studios de yoga proposant des cours dans certains établissements et une salle de sport accessible uniquement sur invitation à son siège de Beverly Hills, où des célébrités s’entraînent dans les leggings phares de la marque, vendus à plus de 100 dollars.

“Alo est une marque un peu plus exclusive et haut de gamme, avec des liens plus étroits avec le luxe, ce qui séduit particulièrement les consommateurs aisés ou très ambitieux”, a déclaré M. Canaves. “Leur dernière campagne a été tournée sur un super-yacht sur la Côte d’Azur.”