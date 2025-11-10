Almirall entouré après de solides résultats à neuf mois
10/11/2025
Le groupe basé à Barcelone revendique une augmentation de 27,1% de son EBITDA à fin septembre 2025, à 180,7 millions d'euros, en ligne avec les attentes, pour des revenus en croissance de 12,8% à 820,7 millions.
Almirall explique cette forte dynamique des ventes par une performance vigoureuse dans la dermatologie en Europe (+24,5%), soutenue notamment par Ebglyss dont les ventes ont triplé après le lancement dans des pays clés.
Ces performances rendent la direction confiante dans la réalisation de ses objectifs pour 2025, à savoir une croissance de 10% à 13% de son chiffre d'affaires assortie d'un EBITDA entre 220 et 240 millions d'euros.
