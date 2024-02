Allocation d’actifs ODDO BHF Polaris : Bilan et positionnement pour 2024

ODDO BHF

La gamme ODDO BHF Polaris à travers ses fonds globaux aux profils de risque différents met en oeuvre une gestion de long terme, diversifiée et de conviction, avec des entreprises opérant à l'échelle globale.

La création de l'alpha repose sur la sélection de titres de qualité tant sur les actions que sur les obligations : les portefeuilles privilégient les entreprises affichant des fondamentaux solides, une viabilité financière et extra-financière satisfaisante, des avantages concurrentiels et une réelle aptitude à résister à toutes les phases d'un cycle économique

Comment l'allocation d'actifs est-elle positionnée pour aborder l'année 2024 ?

Au quatrième trimestre 2023, nous avions profité des valorisations attrayantes de certains secteurs et actions et du sentiment très négatif du marché pour augmenter notre exposition sur notre fonds équilibré ODDO BHF Polaris Balanced passant à une exposition nette aux actions de 52%.

La sélection des actions reste axée sur la qualité et sur les entreprises qui sont bien positionnées pour faire face à l'environnement actuel d'inflation plus élevée et de croissance plus lente. Nous maintenons un portefeuille d'actions bien diversifié, axé sur les entreprises présentant des perspectives de croissance à long terme. Nous gardons à l'esprit que ces entreprises offrent des rendements du capital investi et des capitaux propres supérieurs à ceux de leurs pairs, ainsi qu'un effet de levier et un endettement moindre.

Quant aux obligations, nous avons continué à investir principalement dans des obligations d'entreprises de qualité (42 % du fonds) qui offrent des primes attrayantes et un faible risque de crédit. Nous avons également investi un peu plus de 2 % du fonds dans des obligations spéculatives à haut rendement afin de profiter de la perspective de rendements plus élevés. Nous avons progressivement augmenté la duration des portefeuilles et commencé à investir dans des obligations d'État. Le rendement du portefeuille à fin décembre 2023 est de 3,4 % et la duration est de 4 ans.

Quelles sont les perspectives sur les marchés et leur implication dans les portefeuilles ?

Les rendements obligataires actuels ont atteint des niveaux qui n'ont pas été vus en Europe et aux États-Unis depuis de nombreuses années. Dans cet environnement redevenu intéressant, notre approche tend à privilégier les obligations présentant un faible risque de crédit et des échéances plus longues. En outre, les réductions des taux d'intérêt directeurs, si elles intervenaient dans les mois à venir, pourraient créer des opportunités de gains de prix.

La remontée des rendements signifie également que les portefeuilles diversifiés sont redevenus plus attrayants. L'ère des taux d'intérêt nuls ou négatifs est révolue. Par conséquent, l'ajout d'obligations dans les portefeuilles aura à nouveau un effet de diversification qui contribuera à réduire le risque. 2024 pourrait être une excellente période pour les fonds diversifiés.

Parallèlement, les entreprises souffrent du resserrement des conditions de financement et de la faiblesse de la demande qui rend plus difficile la répercussion de la hausse des coûts sur les consommateurs. Cela pourrait accroître la pression sur les marges.

Les marchés d'actions devraient cependant bénéficier cette année de la fin des hausses de taux d'intérêt, voire du début des baisses de taux. En outre, les analystes s'attendent à une accélération de la croissance des bénéfices en 2024. Enfin, les valorisations moyennes ne sont pas particulièrement élevées à l'heure actuelle. En effet, les ratios cours/bénéfice du S&P 500 et de l'Euro STOXX sont actuellement proches de leurs moyennes à long terme et semblent assez attrayants dans certains secteurs.

Néanmoins, les investisseurs doivent rester sélectifs lorsqu'ils investissent dans des actions. Ils doivent par exemple éviter les valeurs cycliques, particulièrement sensibles au risque économique, et se concentrer sur les valeurs défensives, de qualité et de croissance. Nous préférons les entreprises ayant une bonne rentabilité des capitaux, un endettement modéré et la possibilité de bénéficier de tendances de croissance à long terme, entre autres. C'est le cas du domaine des technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, de la santé, qui devrait bénéficier des changements démographiques, ou encore des produits de luxe, tirés par la hausse des revenus dans les marchés émergents.

L'approche d'investissement des fonds de la gamme ODDO BHF Polaris consiste à rechercher un potentiel de croissance à long terme, par la détermination des grandes tendances qui vont traverser nos sociétés.

Parmi les quatre tendances que ciblent les fonds, figure le vieillissement de la population aux côtés de la digitalisation de l'économie, les nouveaux modes de consommation et de travail, et l'accroissement de la classe moyenne.

PAR SOPHIE MONNIER, CFA, SPÉCIALISTE PRODUITS GESTION OBLIGATAIRE ET DIVERSIFIÉE CHEZ ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

Les fonds de la gamme ODDO BHF Polaris présentent un risque de perte en capital, un risque actions et un risque de taux. Aucune des entreprises qui pourrait être mentionnée ne constitue une recommandation d'investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

