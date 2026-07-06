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AllianzGI recrute Antoine Laurent pour renforcer son développement institutionnel en France
information fournie par AOF 06/07/2026 à 09:40

(Zonebourse.com) - AllianzGI a annoncé la nomination d'Antoine Laurent au poste de responsable commercial institutionnel au sein de son équipe distribution en France.

Rattaché à David Viailly, nommé en avril directeur du développement commercial institutionnel, Antoine Laurent rejoint une équipe de quatre personnes. Il sera chargé de la gestion des relations commerciales avec un portefeuille de clients institutionnels et contribuera au développement des activités d'AllianzGI sur ce segment.

Antoine Laurent rejoint AllianzGI après avoir occupé, depuis 2022, le poste de responsable de relations senior chez HSBC Asset Management France, où il était en charge du développement commercial auprès des clients institutionnels français et de la promotion des stratégies d'investissement.

Auparavant, il a passé treize ans chez Insti7, cabinet de conseil spécialisé auprès des investisseurs institutionnels et des entreprises françaises, où il a notamment dirigé le département Analyses après avoir exercé des responsabilités en gestion de la relation client.

Il a débuté sa carrière en 2007 chez Crédit Agricole Asset Management en tant que gérant actions junior au sein de l'équipe dédiée aux thématiques européennes.

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