AllianzGI lève 1,5 milliard d'euros pour la dette infrastructure

(Zonebourse.com) - AllianzGI a annoncé avoir bouclé la levée de son fonds Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II (AICOF II) à 1,5 milliard d'euros, dépassant son objectif initial de 1 milliard d'euros.

Soutenu par des investisseurs institutionnels européens et asiatiques, ce fonds cible principalement le marché européen à travers des investissements en dette infrastructure senior et subordonnée.

Environ 1 milliard d'euros a déjà été engagé dans des projets liés notamment à la transition énergétique, au numérique et aux infrastructures sociales. Fort de ce succès, AllianzGI prévoit de lancer un nouveau fonds pour poursuivre le déploiement de cette stratégie.

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