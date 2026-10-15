AllianzGI fait évoluer ses équipes axées sur les actions européennes

AllianzGI annonce plusieurs changements dans son pôle dédié aux actions européennes. La branche de gestion d’actifs de l’assureur Allianz a annoncé la nomination de Daniel Ceccarelli au poste de directeur des investissements pour les actions européennes et de Christoph Ohme comme responsable des actions allemandes.

Daniel Ceccarelli va prendre ses nouvelles fonctions à compter du 1er décembre prochain et il succède à Christoph Berger, qui va désormais occuper le poste de responsable de la recherche pour les actions européennes.

Avant de rejoindre la société de gestion allemande, Daniel Ceccarelli était chez Union Investment. Depuis juillet 2016, il occupait les fonctions de gérant et de responsable fonctionnel des stratégies d’investissement ESG & Impact, puis, plus récemment, des stratégies concentrées. Auparavant, il a également exercé chez Credit Suisse, CA Cheuvreux et Goldman Sachs.

De son côté, Christoph Ohme débutera son aventure chez AllianzGI à partir du 1er janvier 2027. Il sera rattaché à Daniel Ceccarelli. Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Christoph Ohme était responsable des actions allemandes chez Oddo BHF depuis 2024. Avant cela, il avait passé 18 ans chez DWS, qui deviendra Deutsche Asset Management en novembre prochain , notamment à la gestion de stratégies sur les actions allemandes et européennes.

Au 30 juin 2026 , AllianzGI gérait 653 milliards d’euros d’actifs.

Bastien Boname