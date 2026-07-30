Allianz va racheter des parts d'actionnariat des salariés de PIMCO pour un montant d'au moins 1,6 milliard de dollars

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Le groupe d'assurance allemand Allianz

ALVG.DE a annoncé jeudi avoir mis fin à son ancien plan d'actionnariat salarié PIMCO et qu'il allait racheter les parts de ce plan pour un montant d'au moins 1,4 milliard d'euros (soit 1,61 milliard de dollars).

(1 dollar = 0,8674 euro)