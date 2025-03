Allianz: va prendre une participation dans Viridium information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - Allianz, BlackRock et T&D Holdings vont réaliser un investissement dans Viridium, l'une des principales plateformes européennes dans l'assurance-vie.



Grâce à cette transaction, Cinven se retire de sa participation majoritaire dans Viridium.



La valeur de la transaction s'élève à environ 3,5 milliards d'euros. L'acquisition est répartie entre les trois groupes, T&D Holdings acquérant la plus grande part.



Viridium continuera à se spécialiser dans la consolidation et la gestion de portefeuilles d'assurance-vie.



'Les capacités de gestion d'actifs de pointe du consortium dans un large éventail de classes d'actifs, y compris les stratégies de marchés privés, soutiendront également la capacité de Viridium à générer des rendements attrayants pour ses assurés tout en maintenant une situation financière saine' indique la direction d'Allianz.



La transaction devrait être conclue au cours du second semestre de 2025.





