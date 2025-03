Allianz: investit dans le Fonds Innovation Défense information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - Allianz France annonce être le premier assureur à entrer dans le Fonds Innovation Défense Initié par Bpifrance et l'Agence de l'Innovation de Défense.



Ce fonds dédié pour objectif de renforcer la compétitivité et la souveraineté technologique de la France en investissant dans des entreprises innovantes du secteur. Il soutient aussi des startups prometteuses contribuant à l'émergence de solutions technologiques duales (civile et militaire) de pointe.



Le Fonds a déjà investi dans une dizaine de sociétés pour environ 80 millions d'euros et vise une taille cible de 300 millions d'euros.



Allianz France, déjà impliqué dans le secteur de la défense, complète ainsi sa stratégie d'investissement initiée en 2023. L'entreprise est un acteur historique de la défense, assurant près de 325 000 militaires et personnels de la sécurité.





