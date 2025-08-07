 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 657,00
+0,23%
Indices
Chiffres-clés

Allianz: Bénéfice supérieur aux attentes au 2e trimestre, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 08:05

Le logo d'Allianz

Le logo d'Allianz

Allianz a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes, l'assureur allemand ayant par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,84 milliards d'euros pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,51 milliards d'euros un an plus tôt et 2,76 milliards d'euros prévus dans le consensus.

Allianz a déclaré que ses résultats ont été soutenus par une vigueur pour Property & Casuality, son segment d'assurance vie et assurance dommages, avec un gain d'environ 300 millions d'euros provenant d'une coentreprise avec UniCredit.

"Allianz a enregistré des résultats records au premier semestre", a déclaré Oliver Baete, président du directoire.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025, déclarant être "en bonne voie" pour atteindre son objectif annuel d'un bénéfice d'exploitation compris entre 15 et 17 milliards d'euros, contre 16 milliards d'euros en 2024.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALLIANZ
352,400 EUR XETRA 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank