Allianz: Bénéfice supérieur aux attentes au 2e trimestre, objectifs confirmés

Allianz a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes, l'assureur allemand ayant par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,84 milliards d'euros pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,51 milliards d'euros un an plus tôt et 2,76 milliards d'euros prévus dans le consensus.

Allianz a déclaré que ses résultats ont été soutenus par une vigueur pour Property & Casuality, son segment d'assurance vie et assurance dommages, avec un gain d'environ 300 millions d'euros provenant d'une coentreprise avec UniCredit.

"Allianz a enregistré des résultats records au premier semestre", a déclaré Oliver Baete, président du directoire.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2025, déclarant être "en bonne voie" pour atteindre son objectif annuel d'un bénéfice d'exploitation compris entre 15 et 17 milliards d'euros, contre 16 milliards d'euros en 2024.

