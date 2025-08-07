Allianz: bénéfice opérationnel record au 2e trimestre, objectifs réaffirmés

Le premier assureur européen Allianz a annoncé jeudi un résultat opérationnel (EBIT) record au deuxième trimestre, en hausse annuelle de 12% à 4,4 milliards d'euros, porté par une faible sinistralité liée aux catastrophes naturelles, et s'est dit en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels.

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe bavarois légèrement dépassé les attentes des analystes sondés par Factset, qui misaient sur 4,2 milliards d'euros. Il vise toujours un solde positif de 16 milliards d'euros sur l'année, plus ou moins un milliard d'euros, selon un communiqué.

Le bénéfice trimestriel attribuable aux actionnaires a de son côté augmenté de 17% à 3 milliards d'euros. En éliminant un gain de cession de 0,3 milliard lié à une coentreprise avec la banque italienne UniCredit dans la branche santé-vie, il progresse de 7%, à 2,7 milliards d'euros.

Le volume total des affaires a progressé de 8% pour atteindre 44,5 milliards d'euros, soutenu par une croissance solide dans tous les secteurs d'activité.

Dans sa principale branche liée aux dommages, les sinistres liés aux catastrophes naturelles sont qualifiés de "bénins", atteignant 277 millions d'euros, en nette baisse par rapport à l'année précédente (642 millions d'euros) et en dessous du budget prévu.

Le résultat opérationnel affiche aussi un record pour le premier semestre, à 8,6 milliards d'euros, témoignant de "la solidité de notre modèle économique et la capacité d'Allianz à générer des résultats convaincants de manière continue", selon la directrice financière du groupe Claire-Marie Coste-Lepoutre, citée dans le communiqué.

Le programme de rachat d'actions, annoncé fin février pour un montant allant jusqu'à 2 milliards d'euros, a été réalisé pour moitié à fin, juin, a enfin signalé l'assureur.