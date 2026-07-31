Alliant Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des tarifs et à la demande liée aux centres de données

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Jeudi, le fournisseur d'énergie américain Alliant Energy LNT.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, la hausse des tarifs dans l'Iowa et le Wisconsin ainsi que la demande des centres de données ayant compensé la hausse des coûts et les effets d'un temps plus doux.

* La consommation d’électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, selon l’Energy Information Administration.

* Les fournisseurs d’électricité américains cherchent à augmenter les factures de leurs clients, principalement pour financer la modernisation des infrastructures électriques, alors que le réseau national est confronté à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande en forte hausse due à l’électrification des industries et au développement des centres de données.

* Les services publics réglementés ont recours à des procédures de révision tarifaire pour déterminer le montant que les clients doivent payer pour l’électricité, le gaz naturel, l’eau et la vapeur.

* Alliant dessert environ 1 million de clients en électricité et 427 000 en gaz naturel dans l’Iowa et le Wisconsin.

* La société prévoit une croissance de la charge de 60 % d’ici 2031; la charge des grands clients devrait se concrétiser comme prévu en 2026.

* Elle a confirmé sa fourchette de prévisions de bénéfices pour 2026, comprise entre 3,36 et 3,46 dollars par action.

* Toutefois, ses charges d’exploitation totales ont atteint 786 millions de dollars, tandis que les charges d’intérêts ont augmenté de 15,3 % pour s’établir à 143 millions de dollars.

* La société a annoncé un bénéfice de 65 centimes par action pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 59 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.