 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : une inflation sans surprise
information fournie par AOF 13/10/2026 à 08:06

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - En Allemagne, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% le mois dernier, portant la hausse en rythme annuel à 3,3%. Ces données sont conformes aux prévisions des analystes.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Inflation
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COVIVIO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COVIVIO : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 13.10.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Tony Estanguet à Lausanne, en Suisse, le 24 juin 2026. ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Banijay Group investit dans la société d'événementiel sportif de Tony Estanguet
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.10.2026 08:39 

    Banijay Group, société mère du géant de l'audiovisuel Banijay, a annoncé lundi un investissement pour accélérer le développement de la société d'événementiel sportif de l'ancien patron des JO de Paris-2024, Tony Estanguet. La société "mates", lancée par Tony Estanguet ... Lire la suite

  • AYVENS : Baissier mais survendu
    AYVENS : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 13.10.2026 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.10.2026 08:21 

    * LVMH LVMH.PA a fait état lundi soir d'une croissance organique de ses ventes en-dessous des attentes au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses articles de mode et ses maroquineries. * ERAMET ERMT.PA a confirmé lundi son intention ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,32 -0,75%
2CRSI
29,18 0,00%
LVMH
384,5 0,00%
CAC 40
7 832,88 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,796 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank