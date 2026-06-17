Allemagne: un contrat de plusieurs milliards d'euros pour le réseau éolien offshore

Le gestionnaire de réseau allemand 50Hertz a annoncé mercredi l'attribution d'un contrat de plusieurs milliards d'euros à deux entreprises du secteur de l'énergie pour la construction d'infrastructures, destinées à relier des parcs éoliens en mer du Nord au réseau électrique.

( AFP / FRED TANNEAU )

Selon un communiqué, le projet de raccordement nommé "North Sea Connector 2" comprendra "une plateforme en mer" et une "station terrestre" aménagées dans le nord de l'Allemagne, qui pourront transporter jusqu'à 2 GW, ce qui équivaut aux besoins électriques d'environ 2 millions de foyers.

A l'issue d'un appel d'offres, c'est le géant allemand Siemens Energy et le fabricant d'infrastructures pour l'éolien en mer Neptun Smulders Offshore Renewables (NSORe) qui ont obtenu le contrat.

Afin de sécuriser son approvisionnement énergétique et de réduire sa dépendance à d'autres pays, l'Allemagne veut accélérer la production d'énergie éolienne en Mer du Nord.

Les autres pays riverains aussi: début 2026, l'Allemagne, la Norvège, la France, le Danemark et le Royaume-Uni se sont engagés à atteindre une capacité totale de 100 GW via l'éolien offshore dans cette mer.

Citée dans le communiqué, la ministre allemande de l’Économie Katherina Reiche a souligné l'importance de "chaînes d'approvisionnement résilientes", montées avec une technologie "souveraine", dans le contexte des actuelles tensions géopolitiques et commerciales.

Des négociations ont également été engagées avec NSORe pour "une autre plateforme de conversion de même dimension", d'après le communiqué de 50Hertz.

Les deux entreprises sont chargées de "la conception du système global, l'approvisionnement en composants, la construction, l'installation à terre et en mer, ainsi que de la mise en service".

"Si ce contrat se concrétise, le volume des deux projets représenterait pour NSORe environ 2,5 milliards d'euros", selon le communiqué, qui précise que la mise en service est prévue "d'ici fin 2034".