Allemagne-Rebond plus important que prévu de la production industrielle en août

La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en août, affichant une hausse de 2,0% par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 0,5% de la production industrielle allemande, après -1,1% en juillet.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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