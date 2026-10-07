Allemagne-Rebond plus important que prévu de la production industrielle en août

La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en août, affichant une hausse de 2,0% par rapport au mois précédent, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 0,5% de la production industrielle allemande, après -1,1% en juillet.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)