 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne/PMI-Le redressement du secteur manufacturier se poursuit en septembre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 10:21

Ajouter Boursorama à vos sources

Le redressement de l'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est poursuivi en septembre, ressortant à un rythme supérieur à la première estimation, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/HCOB publiée jeudi.

Les niveaux de production et les nouvelles commandes ont à nouveau enregistré une forte croissance malgré une résurgence des pressions inflationnistes provenant des marchés mondiaux de l'énergie, indique l'enquête.

L'indice définitif du secteur manufacturier allemand est ressorti à 53,9 en septembre, contre une première estimation à 53,8 et après 54,3 en août.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

La production a progressé en septembre pour un neuvième mois consécutif, ne ralentissant que légèrement après la plus forte expansion enregistrée en août depuis plus de quatre ans et demi.

Les nouvelles commandes ont également augmenté pour le quatrième mois consécutif, les ventes à l'exportation étant à nouveau en hausse grâce à la demande en provenance d'Asie, d'Europe et des Etats-Unis.

"Ces chiffres viennent étayer l'idée de plus en plus répandue que la conjoncture économique résiste mieux que prévu malgré la hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt à long terme", a déclaré Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

Les pressions sur les coûts se sont intensifiées en septembre après s'être atténuées au cours des trois mois précédents, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau depuis juin, tandis que l'inflation des prix des extrants a légèrement progressé, à un sommet de trois mois.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,85 -0,15%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank