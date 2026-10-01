Allemagne/PMI-Le redressement du secteur manufacturier se poursuit en septembre

Le redressement de l'activité dans le secteur manufacturier allemand s'est poursuivi en septembre, ressortant à un rythme supérieur à la première estimation, montrent les résultats définitifs de l'enquête S&P Global/HCOB publiée jeudi.

Les niveaux de production et les nouvelles commandes ont à nouveau enregistré une forte croissance malgré une résurgence des pressions inflationnistes provenant des marchés mondiaux de l'énergie, indique l'enquête.

L'indice définitif du secteur manufacturier allemand est ressorti à 53,9 en septembre, contre une première estimation à 53,8 et après 54,3 en août.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

La production a progressé en septembre pour un neuvième mois consécutif, ne ralentissant que légèrement après la plus forte expansion enregistrée en août depuis plus de quatre ans et demi.

Les nouvelles commandes ont également augmenté pour le quatrième mois consécutif, les ventes à l'exportation étant à nouveau en hausse grâce à la demande en provenance d'Asie, d'Europe et des Etats-Unis.

"Ces chiffres viennent étayer l'idée de plus en plus répandue que la conjoncture économique résiste mieux que prévu malgré la hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt à long terme", a déclaré Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

Les pressions sur les coûts se sont intensifiées en septembre après s'être atténuées au cours des trois mois précédents, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau depuis juin, tandis que l'inflation des prix des extrants a légèrement progressé, à un sommet de trois mois.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)