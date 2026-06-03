Allemagne/PMI-L'activité des services se contracte pour le deuxième mois d'affilée

L'activité dans le secteur des services en Allemagne s'est contractée en mai pour la deuxième fois d'affilée, la faible demande et les coûts élevés de l'énergie dans un contexte de guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur l'activité, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice définitif du secteur des services de l'enquête S&P Global/HCOB est passé de 46,9 en avril à 48,1 en mai, légèrement au-dessus de l'estimation préliminaire qui était de 47,8.

C'est la première fois en près d'un an que le secteur se contracte pendant deux mois consécutifs. Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"La demande de services continue d'être freinée par la compression du pouvoir d'achat due à la hausse du coût de l'énergie et à l'accroissement de l'incertitude", note Phil Smith, directeur associé des études économiques chez S&P Global Market Intelligence.

Selon lui, le ralentissement de la dégradation de l'activité économique globale et des nouvelles commandes laissent toutefois espérer qu'un nouvel repli au deuxième trimestre serait modeste.

Le carnet de commandes a diminué pour le troisième mois consécutif, entraînant une nouvelle réduction des effectifs. L'emploi a reculé pour le cinquième mois consécutif, malgré un ralentissement du rythme des suppressions de postes.

L'inflation des coûts des intrants s'est maintenue près de son pic de trois ans, atteint en avril, sous l'effet de la flambée des coûts de l'énergie, des transports et des salaires, tandis que l'inflation des prix à la production a ralenti par rapport au sommet de 26 mois touché en avril, certaines entreprises ayant fait état d'une concurrence accrue.

Les perspectives des entreprises pour les 12 prochains mois se sont redressées après être tombées en avril à un creux de plus de deux ans et demi. Elles sont désormais à leur plus haut niveau depuis février, ce qui, selon Phil Smith, pourrait refléter un renforcement des espoirs quant à une fin prochaine du conflit au Moyen-Orient, ainsi que le soutien économique attendu des Etats.

"Il est à noter que la confiance n'est pas encore revenue au niveau d'avant le début de la guerre", a-t-il toutefois ajouté.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, s'est établi dans sa version définitive à 48,8 en mai, contre 48,4 le mois précédent.

(Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)