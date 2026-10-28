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Allemagne : nouvelle détérioration du moral des consommateurs en novembre
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:22

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En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en novembre à -30,8 contre un consensus de -30,1 après -30,6 en octobre.

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