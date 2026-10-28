Allemagne : nouvelle détérioration du moral des consommateurs en novembre

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en novembre à -30,8 contre un consensus de -30,1 après -30,6 en octobre.
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