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Allemagne : les commandes manufacturières bondissent en mars
information fournie par AOF 07/05/2026 à 08:20

(Zonebourse.com) - Après une hausse de 1,4% en février par rapport au mois précédent (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%), les nouvelles commandes réelles dans le secteur manufacturier allemand ont augmenté de 5% en mars 2026, selon Destatis.

Ce dernier précise qu'en excluant les commandes de grande envergure, les nouvelles commandes se sont inscrites en hausse de 5,1% par rapport au mois précédent et ont ainsi atteint leur niveau le plus élevé depuis février 2023.

Néanmoins, sur l'ensemble du 1er trimestre 2026, les nouvelles commandes ont reculé de 4,1% par rapport au 4e trimestre 2025, période qui avait enregistré un volume très élevé de commandes de grande envergure.

Lorsque l'on exclut les commandes de grande taille, les nouvelles commandes ont augmenté de 1,6% sur les 3 premiers mois de 2026 par rapport aux 3 derniers mois de 2025, d'après l'office fédéral des statistiques.

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