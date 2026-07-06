Allemagne-Les commandes à l'industrie repartent à la hausse en mai

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont progressé plus que prévu en mai, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.

Les commandes ont augmenté de 1,9% en mai par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,5%, après une baisse de 3,8% en avril.

(Rédigé par Matthieu Huchet)