Allemagne-Les commandes à l'industrie repartent à la hausse en mai

Les commandes industrielles en Allemagne ont progressé plus que prévu en mai, a déclaré lundi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont augmenté de 1,9% en mai par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,5%, après une baisse de 3,8% en avril.
(Rédigé par Matthieu Huchet)
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