Allemagne : légère progression du taux de chômage en juillet

(Zonebourse.com) - Le taux de chômage s'affiche à 6,4% en juillet en Allemagne après 6,3% le mois précédent. Il était attendu à 6,3%.
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Les banques françaises exigent des garanties pour assurer le financement des campagnes des candidats à l'élection présidentielle de 2027, a déclaré Olivier Gavalda, futur patron de la Fédération bancaire française (FBF), alors que la cheffe de file du Rassemblement ... Lire la suite
La Bourse de Paris navigue dans le vert vendredi, poussée par une vague de résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, sur fond de retour en grâce des valeurs tech liées à l'intelligence artificielle (IA). Vers 10H30 heure de Paris, le CAC 40 ... Lire la suite
Sur le port de l'île grecque de Samos, Ikra Altumsek, étudiante d'Izmir, attend le ferry qui la ramènera sur la côte juste en face, en Turquie, après son premier voyage à l'étranger. "Samos était l’endroit idéal pour commencer!", se félicite cette jeune Turque ... Lire la suite
Au lendemain d'un lourd repli (-8,95%), le titre Sanofi se reprend ( 2,35%, à 74,48 euros). L'action profite d'achats à bon compte et d'une note globalement positive d'Oddo BHF. Les analystes estiment que la chute du titre de la veille, malgré des résultats supérieurs ... Lire la suite
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