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Allemagne : légère progression du taux de chômage en juillet
information fournie par AOF 31/07/2026 à 10:07
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(Zonebourse.com) - Le taux de chômage s'affiche à 6,4% en juillet en Allemagne après 6,3% le mois précédent. Il était attendu à 6,3%.

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