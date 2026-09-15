Allemagne-Le moral des investisseurs s'améliore moins que prévu en septembre-ZEW

Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré de façon moins marquée que prévu en septembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice ressort à 34,7 points ce mois-ci, contre 34,2 points en août. Les analystes tablaient sur 40,0 points.

La perception de la situation économique actuelle s'est améliorée plus que prévu, passant à -47,1 points en septembre contre -61,1 un mois plus tôt, tandis que les analystes s'attendaient à -52,1.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)