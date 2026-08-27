Allemagne-Le moral des consommateurs devrait s'améliorer en septembre-GfK

Le moral des consommateurs allemands devrait s'améliorer à l'approche du mois de septembre, montre une enquête publiée jeudi.
L'indice du moral des consommateurs, publié par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), a augmenté à -26,6 en septembre, après -29,4 (révise de -29,6) en août.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une stabilité de l'indice à -29,6.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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