Allemagne-Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en septembre-Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en septembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée jeudi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 89,9, contre 88,8 en août.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 89.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)