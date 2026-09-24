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Allemagne-Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en septembre-Ifo
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 10:15
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Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en septembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée jeudi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 89,9, contre 88,8 en août.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient quant à eux sur 89.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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