Allemagne-Le climat des affaires s'améliore plus que prévu en septembre-Ifo

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Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, plombées par les cours du pétrole en forte progression et les taux d'intérêt toujours élevés sur les marchés obligataires. Francfort (-0,57%) a encaissé le plus fort repli parmi les grands marchés boursiers européens ...
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Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Caracas en faveur du retour au Venezuela de la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, exilée au Panama et qui a vainement tenté de retourner dans son pays cette semaine. Les manifestants ...
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La grande distribution poursuit sa restructuration : à la veille d'une bascule inédite des supermarchés Auchan sous enseigne Intermarché et Netto, le distributeur nordiste a annoncé jeudi vouloir céder 17 magasins à Lidl, qui change de patron mais maintient sa ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•24.09.2026•17:51•
Les ventes de maisons neuves ont rebondi le mois dernier aux États-Unis, tout en restant en dessous de leur niveau de 2025 sur fond de remontée des coûts d'emprunt, selon des données officielles publiées jeudi. En août, 684.000 maisons individuelles fraîchement ...
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