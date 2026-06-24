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Allemagne-Le climat des affaires s'améliore en juin-Ifo
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 10:07

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré en juin, conformément aux attentes, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.

Son indice du climat des affaires s'est établi à 85,6, contre 85,0 en mai (révisé de 84,9).

Les analystes interrogés par Reuters tablaient également sur 85,6.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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