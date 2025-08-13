Allemagne: l'inflation confirmée à 2% en juillet information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 09:34









(Zonebourse.com) - L'inflation en Allemagne a été confirmée à 0,3% sur un mois et 2% sur un an au titre du mois de juillet, montrent les chiffres définitifs publiés ce mercredi par l'Office fédéral de la statistique.



En normes harmonisées IPCH, la mesure de l'inflation utilisée par la Banque centrale européenne, la hausse des prix sur un an a également été confirmée à 0,4% d'un mois sur l'autre et à 1,8% en rythme annuel.



Hors alimentation et énergie, la hausse des prix à la consommation de base ('core') est restée inchangée à 2,7% en juillet sur un an, comme en juin, précise Destatis dans un communiqué.



'Le taux d'inflation s'est stabilisé depuis le début de l'année et est resté inchangé pour le deuxième mois consécutif', a commenté Ruth Brand, la présidente de l'institut.



'Les prix de l'énergie continuent de baisser et exercent un effet à la baisse sur l'inflation globale. En revanche, la hausse des prix des services, tout particulièrement, demeure supérieure à la moyenne et tire l'inflation vers le haut', a-t-elle souligné.







