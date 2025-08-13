Allemagne: l'inflation confirmée à 2% en juillet
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 09:34
En normes harmonisées IPCH, la mesure de l'inflation utilisée par la Banque centrale européenne, la hausse des prix sur un an a également été confirmée à 0,4% d'un mois sur l'autre et à 1,8% en rythme annuel.
Hors alimentation et énergie, la hausse des prix à la consommation de base ('core') est restée inchangée à 2,7% en juillet sur un an, comme en juin, précise Destatis dans un communiqué.
'Le taux d'inflation s'est stabilisé depuis le début de l'année et est resté inchangé pour le deuxième mois consécutif', a commenté Ruth Brand, la présidente de l'institut.
'Les prix de l'énergie continuent de baisser et exercent un effet à la baisse sur l'inflation globale. En revanche, la hausse des prix des services, tout particulièrement, demeure supérieure à la moyenne et tire l'inflation vers le haut', a-t-elle souligné.
A lire aussi
-
Jusqu'à 40 centrales à gaz en 5 ans : le virage énergétique prévu en Allemagne provoque le malaise jusque dans la coalition au pouvoir
La ministre conservatrice de l'Économie Katherina Reiche réclame la construction d'ici 2030 de nouvelles centrales à gaz d'une capacité de production d'environ 20 gigawatts. Objectif : garantir l'approvisionnement électrique d'un secteur industriel en crise. Les ... Lire la suite
-
L'Agence internationale de l'énergie relève ses prévisions 2025 sur l'offre de pétrole après les décisions de l'Opep+
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a relevé mercredi ses prévisions de croissance de l'offre pétrolière pour cette année, après la décision de l'Opep+ d'accroître la production, tout en abaissant ses prévisions de demande en raison d'une consommation morose ... Lire la suite
-
Les dirigeants européens vont s'adresser à Donald Trump mercredi, par visioconférence, pour tenter de le convaincre de défendre les intérêts de l'Ukraine lors de sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine le surlendemain. Les Européens, que M. Trump s'est également ... Lire la suite
-
Un tribunal australien a jugé qu' Apple et Google avaient abusé de leur position sur le marché dans un différend avec le créateur du jeu vidéo Fortnite, l'un des plus populaires au monde. "C'est une VICTOIRE pour les développeurs et les consommateurs en Australie!" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer