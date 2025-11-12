Allemagne: l'inflation a ralenti en octobre après deux mois d'accélération
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 09:22
L'indice des prix à la consommation calculé aux normes allemandes est ressorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et de 2,3% en rythme annuel, comme indiqué en première estimation.
Ce dernier chiffre marque une légère décélération par rapport aux taux d'inflation de 2,4% enregistré en septembre, un ralentissement que Destatis met sur le compte du recul des coûts énergétiques (-0,9% en glissement annuel), même si celui-ci a été plus que compensé par la persistance d'une inflation élevée dans les services (+3,5%).
L'indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes dites 'IPCH' a également progressé de 0,3% en octobre par rapport à septembre et de 2,3% sur un an, des chiffres là encore inchangés par rapport aux premières estimations.
