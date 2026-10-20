Allemagne : l'indice Zew plus faible que prévu en octobre

(Zonebourse.com) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 28,1 en octobre, contre 30,2 attendu, après 34,7 en septembre.
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