Allemagne : l'indice ZEW grimpe davantage que prévu en juillet

(Zonebourse.com) - Traduisant un optimisme accru des experts des marchés financiers quant aux perspectives économiques allemandes, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne augmente fortement de 15,8 points pour atteindre 26,3 en juillet, dépassant ainsi le consensus, qui ressortait à 18, et atteignant son niveau le plus élevé depuis février ( 58,3).

Par ailleurs, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'améliore également, bien que dans une moindre mesure, puisque l'indicateur correspondant s'établit à -77,6, soit un gain de 3,4 points par rapport à son niveau du mois précédent.

"Les perspectives économiques continuent de s'améliorer en juillet. Il semble que les réformes produisent leurs effets. Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, ainsi que la demande intérieure connaissent une croissance soutenue", constate Achim Wambach.

Néanmoins, le président de l'institut ZEW poursuit en prévenant que "l'incertitude liée aux développements du conflit iranien et au prix du pétrole reste un facteur crucial affectant les perspectives de reprise de l'économie allemande".

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