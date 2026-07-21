 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : l'indice ZEW grimpe davantage que prévu en juillet
information fournie par AOF 21/07/2026 à 11:24

(Zonebourse.com) - Traduisant un optimisme accru des experts des marchés financiers quant aux perspectives économiques allemandes, l'indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne augmente fortement de 15,8 points pour atteindre 26,3 en juillet, dépassant ainsi le consensus, qui ressortait à 18, et atteignant son niveau le plus élevé depuis février ( 58,3).

Par ailleurs, l'évaluation de la situation économique actuelle en Allemagne s'améliore également, bien que dans une moindre mesure, puisque l'indicateur correspondant s'établit à -77,6, soit un gain de 3,4 points par rapport à son niveau du mois précédent.

"Les perspectives économiques continuent de s'améliorer en juillet. Il semble que les réformes produisent leurs effets. Les secteurs orientés vers l'exportation, en particulier, ainsi que la demande intérieure connaissent une croissance soutenue", constate Achim Wambach.

Néanmoins, le président de l'institut ZEW poursuit en prévenant que "l'incertitude liée aux développements du conflit iranien et au prix du pétrole reste un facteur crucial affectant les perspectives de reprise de l'économie allemande".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,3 +11,75%
VALERIO THERAPEUTICS
0,84 +1,20%
CAC 40
8 364,11 +0,29%
Pétrole Brent
89,7 +1,00%
TOTALENERGIES
72,2 +1,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank