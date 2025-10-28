Allemagne : l'indice Gfk se dégrade

(AOF) - L’indice Gfk mesurant le niveau de confiance des consommateurs allemands dans l’activité économique s’est dégradé alors qu’une amélioration était attendue. Pour novembre, il s’est installé à -24,1 points, contre un précédent à -22,5 et une prévision à -22 points. A -24,1 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois d’avril dernier.
