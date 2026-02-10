Batteries: le taïwanais ProLogium lance le chantier de sa giga-usine à Dunkerque

Le PDG de Prologium, Vincent Yang, à Taipei, à Taïwan, le 9 juin 2023. ( AFP / SAM YEH )

Le groupe taïwanais ProLogium a donné mardi le coup d'envoi du chantier de sa giga-usine de batteries pour voitures électriques à Dunkerque (Nord), la quatrième de la vallée de la batterie des Hauts-de-France, dont la production doit démarrer en 2028.

Ce grand projet annoncé en 2023 et promettant la création à terme de 3.000 emplois directs a été érigé par l'Elysée en symbole de la réindustrialisation du pays.

Emmanuel Macron, qui se trouvait à quelques kilomètres de là, chez ArcelorMittal Dunkerque à l'occasion de la confirmation d'un important projet de décarbonation, a salué une "formidable avancée" avec la concrétisation de l'usine Prologium, estimant que "notre industrie est en train de repartir".

L'investissement prévu pour cette giga-usine est colossal: 5,2 milliards d'euros, dont une subvention de 1,5 milliard d'euros de l'Etat français.

Les travaux devaient initialement démarrer fin 2024 pour un démarrage de la production fin 2026.

Mais ProLogium a décalé à plusieurs reprises son calendrier, ayant finalement décidé d'exploiter son usine directement avec la quatrième génération de sa technologie de batteries lithium-céramique, ce qui l'a obligé à revoir la conception du site.

Trois autres fabricants de batteries ont déjà démarré leurs opérations en France, tous dans les Hauts-de-France: ACC (coentreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies), AESC (société japonaise appartenant au groupe chinois Envision) et la start-up française Verkor. Mais contrairement à eux, ProLogium mise d'emblée sur une technologie de batteries à l'état solide.

Chez ProLogium, le séparateur - élément clef pour le fonctionnement d'une batterie - est en céramique et non en polymère, rendant la batterie plus résistante aux chocs, et moins encline aux courts-circuits donc aux incendies.

Cette technologie innovante doit aussi offrir une plus grande autonomie des véhicules électriques par rapport à ceux équipés de batteries lithium-ion.

ProLogium a ouvert début 2024 une usine-pilote à Taïwan pour démontrer sa capacité à produire à grande échelle. L'entreprise affirme avoir déjà livré plus de 12.000 échantillons de ses batteries de nouvelle génération à des constructeurs automobiles du monde entier, pour en faire la promotion et continuer de les améliorer en fonction de leurs retours.

Son usine de Dunkerque, qui doit s'étendre en plusieurs phases, sera sa première implantation industrielle hors de Taïwan. ProLogium compte aussi localiser progressivement en Europe ses chaînes d'approvisionnement en matériaux.