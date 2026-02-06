 Aller au contenu principal
Allemagne : l'excédent de la balance commerciale supérieur aux attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 08:27

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,1 milliards d'euros en décembre alors que le consensus tablait sur 14,1 MdEUR. Il était de 13,6 MdEUR le mois précédent.

