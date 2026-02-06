Allemagne : l'excédent de la balance commerciale supérieur aux attentes en décembre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 08:27
A lire aussi
-
L'Iran a appelé vendredi au "respect mutuel" dans les pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump qui se sont ouverts vendredi matin à Oman, et que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. "L'égalité, le respect mutuel ... Lire la suite
-
Aperam a annoncé vendredi anticiper un Ebitda au premier trimestre 2026 supérieur à celui-ci enregistré au quatrième trimestre 2025, le groupe faisant état d'un résultat opérationnel conforme aux attentes sur cette période. Sur le trimestre clos le 31 décembre, ... Lire la suite
-
Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, aidé par des réductions de coûts et une hausse des revenus de la banque de détail en France, et a relevé son objectif clef de rentabilité pour 2026. Le résultat ... Lire la suite
-
Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer