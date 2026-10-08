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Allemagne : l'excédent de la balance commerciale supérieur aux attentes en août
information fournie par AOF 08/10/2026 à 08:10

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(Zonebourse.com) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 19,5 milliards d'euros en août alors que le consensus tablait sur 19 milliards d'euros. Il était de 21,3 milliards d'euros en juillet.

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