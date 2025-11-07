Allemagne : l'excédent de la balance commercial inférieur aux attentes en septembre

(AOF) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 15,3 milliards d'euros en septembre alors que le consensus tablait sur 16,7 milliards d'euros. Il était de 16,9 milliards d'euros en août.
