Allemagne : l'excédent de la balance commercial inférieur aux attentes en septembre
information fournie par AOF 07/11/2025 à 08:51

(AOF) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 15,3 milliards d'euros en septembre alors que le consensus tablait sur 16,7 milliards d'euros. Il était de 16,9 milliards d'euros en août.

