Allemagne-L'économie devrait faire preuve d'une certaine résilience au T2 - Bundesbank

Shopping de Noël à Berlin
L'économie allemande devrait enregistrer une croissance modeste au deuxième trimestre, malgré les difficultés liées à la guerre au Moyen-Orient, grâce à la relative résilience de son vaste secteur industriel et au maintien des dépenses de consommation, a déclaré mardi la Bundesbank dans son rapport mensuel.
La troisième économie mondiale est en stagnation depuis des années et 2026 devait être l'année de sa reprise, grâce à une forte augmentation des dépenses publiques censée stimuler l'investissement.
Toutefois, l'impact de la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné une hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, contrebalance largement cette dynamique, et les économistes interrogés par Reuters prévoient une croissance de seulement 0,1% pour la période allant d'avril à fin juin par rapport au trimestre précédent.
"Le secteur industriel bénéficie d'une demande étrangère dynamique et d'exportations en croissance", indique le rapport de la Bundesbank.
"Les consommateurs sont restés relativement peu dissuadés par les prix élevés de l'énergie et la perte de pouvoir d'achat qui en découle, ce qui a probablement permis de maintenir leurs dépenses de consommation au moins stables", ajoute-t-il.
Il est possible que l'Allemagne ait également bénéficié de circonstances ponctuelles.
Par exemple, il est probable que la pénurie de matières premières et de biens intermédiaires ait davantage pénalisé certains concurrents asiatiques clés, tandis que les prévisions de pénuries futures auraient pu inciter certains consommateurs à anticiper leurs achats.
"Si la situation au Moyen-Orient ne s'aggrave pas davantage, les tensions causées par la guerre pourraient être moins fortes au troisième trimestre qu'au niveau moyen observé au deuxième trimestre", souligne la banque centrale allemande.
Le tableau d'ensemble est toutefois loin d'être rose, ces effets ponctuels devant s'estomper alors que la guerre restera un frein, ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance globale, a averti la Bundesbank.
La banque centrale allemande prévoyait en juin une croissance de 0,5% en 2026 et de 0,8% en 2027.
(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer