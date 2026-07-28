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Allemagne-L'économie devrait faire preuve d'une certaine résilience au T2 - Bundesbank
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 12:35
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Shopping de Noël à Berlin

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L'économie allemande devrait enregistrer ‌une croissance modeste au deuxième trimestre, malgré les difficultés liées à la guerre au ​Moyen-Orient, grâce à la relative résilience de son vaste secteur industriel et au maintien des dépenses de consommation, a déclaré mardi la Bundesbank dans son rapport mensuel.

La troisième ​économie mondiale est en stagnation depuis des années et 2026 devait être l'année de sa reprise, grâce ​à une forte augmentation des dépenses publiques ⁠censée stimuler l'investissement.

Toutefois, l'impact de la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné ‌une hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, contrebalance largement cette dynamique, et les économistes interrogés par Reuters prévoient une ​croissance de seulement 0,1% ‌pour la période allant d'avril à fin juin par rapport ⁠au trimestre précédent.

"Le secteur industriel bénéficie d'une demande étrangère dynamique et d'exportations en croissance", indique le rapport de la Bundesbank.

"Les consommateurs sont restés relativement peu dissuadés par ⁠les prix élevés ‌de l'énergie et la perte de pouvoir d'achat qui en découle, ⁠ce qui a probablement permis de maintenir leurs dépenses de consommation au ‌moins stables", ajoute-t-il.

Il est possible que l'Allemagne ait également bénéficié de ⁠circonstances ponctuelles.

Par exemple, il est probable que la pénurie de ⁠matières premières et de ‌biens intermédiaires ait davantage pénalisé certains concurrents asiatiques clés, tandis que les prévisions ​de pénuries futures auraient pu inciter certains ‌consommateurs à anticiper leurs achats.

"Si la situation au Moyen-Orient ne s'aggrave pas davantage, les tensions causées par ​la guerre pourraient être moins fortes au troisième trimestre qu'au niveau moyen observé au deuxième trimestre", souligne la banque centrale allemande.

Le tableau d'ensemble est ⁠toutefois loin d'être rose, ces effets ponctuels devant s'estomper alors que la guerre restera un frein, ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance globale, a averti la Bundesbank.

La banque centrale allemande prévoyait en juin une croissance de 0,5% en 2026 et de 0,8% en 2027.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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